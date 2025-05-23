23 мая 2025 года в Алматы Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан прошёл первый в истории страны Республиканский HR-форум, посвящённый вопросам управления человеческими ресурсами в научных и высших учебных заведениях. Мероприятие было организовано на базе Казахского национального женского педагогического университета.

Фото: QyzPU

В форуме приняли участие HR-специалисты научно-исследовательских институтов, университетов и организаций послевузовского образования из разных регионов страны, а также эксперты в области управления персоналом, руководители вузов и преподаватели.

С приветственным словом на церемонии открытия выступила директор Департамента по управлению и развитию персонала Министерства науки и высшего образования РК Айнур Мирзабекова, которая зачитала поздравительное письмо министра Саясата Нурбека.

«Этот форум – важная площадка, направленная на развитие HR-направления в системе науки и образования, совершенствование современной кадровой политики. Участникам предоставлена уникальная возможность обменяться опытом, поделиться лучшими практиками и определить совместно новые подходы к управлению человеческим капиталом. Человеческие ресурсы –основа успешного развития любой организации. Поэтому эффективное ведение кадровой политики, привлечение и удержание талантливых специалистов, создание условий для их профессионального роста – наша общая задача», — говорится в послании министра.

И.о. ректора Казахского национального женского педагогического университета Еркин Шажиевич Дусипов в своём выступлении отметил, что форум станет платформой для обсуждения новых подходов к развитию человеческого капитала, а также адаптации кадровых процессов к современным требованиям.

В рамках мероприятия выступающие затронули ключевые проблемы HR-менеджмента в вузах, такие как цифровизация кадровых процессов в академической среде, формирование кадрового резерва, внедрение эффективных мотивационных механизмов и совершенствование системы профессиональной поддержки преподавателей.

«В форуме приняли участие представители ведомственных вузов – 78 человек из 63 университетов. Участники обменялись опытом, обсудили насущные вопросы в сфере занятости и кадровой политики. Особое внимание было уделено квалификационным требованиям и границам академической свободы вузов. Мы получили важную обратную связь, услышали мнения коллег и наметили пути дальнейшего взаимодействия», – прокомментировала директор HR-департамента QyzPU Юлия Микропуло.

Своим мнением также поделился директор HR-департамента Актюбинского регионального университета имени Кудайбергена Жубанова Еркин Тастанкулов.

«Я очень рад, что смог лично присутствовать на этом форуме. Это мероприятие высокого уровня, организованное на основе ключевого положения Конституции о значении человеческих ресурсов. Для формирования качественной системы образования необходимо в первую очередь развивать человеческий капитал. Сегодня уровень казахстанских вузов постепенно растёт. Если мы не хотим отставать от технологического прогресса, нам необходимо системно повышать квалификацию специалистов, работающих напрямую с человеческими ресурсами. Повышая компетентность HR-специалистов, мы открываем путь к привлечению в вузы высококвалифицированных педагогов», – подчеркнул он.

HR-форум стал знаковым событием для казахстанской системы образования и науки, объединив профессионалов, заинтересованных в стратегическом развитии кадрового потенциала и модернизации HR-подходов в высших учебных заведениях страны.