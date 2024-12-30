Впервые за 10 лет в Казахстане замедлился рост цен на продукты

С начала года средний индекс цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) составил 1,3%, что является самым низким показателем за последние 10 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Такие данные были озвучены на совещании по стабилизации цен на социально-значимые товары, передает Kazpravda.kz со сосылкой на Комитет торговли РК

Товары, по которым отмечается положительная динамика снижения цен с начала года включают: крупу гречневую (-35,0%), морковь (-9,2%), рис (-8,2%), муку (-6,6%), сахар (-3,3%), капусту (-0,8%) и масло подсолнечное (-0,4%).

Четыре региона максимально продуктивно провели работу в текущем году и показывают отрицательный индекс цен с начала года: Туркестанская область (-2,8%), область Улытау (-2,8%), город Астана (-1,5%) и Кызылординская область (-0,6%).