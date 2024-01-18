Впервые за 200 лет в США произойдет нашествие сразу двух выводков цикад

В мире
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Это редчайшее событие, которое произойдет впервые за более чем 200 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: ru.freepik.com

В 2024 году в США ожидается нашествие сразу двух выводков периодических цикад. Это редчайшее событие, которое произойдет впервые за более чем 200 лет, пишет ScienceAlert.

Периодические цикады, которые водятся в Северной Америке, большую часть жизни проводят под землей и поднимаются на поверхность лишь раз в 17 или 13 лет. В течение месяца они находят пару, размножаются, откладывают яйца и погибают. Затем на свет появляются личинки, которые немедленно закапываются под землю и ожидают следующего нашествия.

Ожидается, что в мае на поверхность выползут цикады Великого южного выводка, обозначаемого римской цифрой XIX и занимающего штаты Теннесси, Джорджия, Техас и Алабама. В последний раз их видели в 2011 году, то есть 13 лет назад. Одновременно начнется нашествие Выводка XII, который обитает в Висконсине, Иллинойсе и Индиане. Он поднимается на поверхность раз в 17 лет.

Цикады этих выводков не пробуждались одновременно с 1803 года. В следующий раз подобное совпадение случится не раньше 2445 года.

В 2021 году сообщалось о нашествии Великого восточного выводка, обозначаемого римской цифрой X (десять). Он считается самым крупным выводком периодических цикад.

#США #природа #цикады #выводок

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