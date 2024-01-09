Впервые за 6 лет в Астане подешевела «вторичка»

Цены на жилье на вторичном рынке в столице в январе-декабре 2023 года снизились на 5,3% на годовом уровне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Первого кредитного бюро - DataHub_FCBK .

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Падение по итогам такого периода фиксируется впервые с 2017 года, отмечают эксперты, опираясь на данные официальной статистики.

"Столица оказалась единственным из обследованных городов, где "вторичка" по итогам 2023-го в целом подешевела. В декабре цены снизились на 7,8%, но за счет роста прошлых периодов остаются выше, чем несколько лет назад. Так, рост к декабрю 2020-го составляет 50%", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, первичное жилье по итогам года подорожало на 6,7%, в декабре – на 3,4% год к году.