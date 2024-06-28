Врач Магрифа Казбекова смогла выжить в Карлаге благодаря силе духа и любимому делу
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Елена Ульянкина
Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, раскинувшийся с севера на юг почти на 300 км, стал земным адом для миллионов безвинных жертв тоталитарного режима. Одни, морально сломленные, погибали здесь от истощения и непосильного труда. Другие, сохраняя силу духа, трудились, выживали и помогали ближним. Такой была узница Карлага Магрифа Казбекова. Она с клеймом «жена врага народа» смогла выжить за «колючкой» благодаря делу, которое знала и любила. Доктор Казбекова старалась облегчить страдания других, забывая о собственной душевной боли…