Врач Магрифа Казбекова смогла выжить в Карлаге благодаря силе духа и любимому делу

В историко-краеведческом музее города Балхаша хранится черно-белая фотография юной Магрифы Казбековой (в девичестве Койайдаровой). На ней запечатлена красивая девушка с тонкими аристократическими чертами лица и грустными глазами. Она родилась в 1903 году в Актюбинском уезде Тургайской области. Девушка из аула стремилась к знаниям, поэтому смог­ла поступить в Средне-Азиатский государственный университет, который находился в Ташкенте. За красоту и особенный взгляд сокурсники прозвали ее казахской мадонной. В 1929 году выпускница получила диплом и стала врачом-инфекционистом.

В Узбекистане наша героиня познакомилась со своим будущим супругом – Исмагулом Казбековым. В то время он работал завотделом Института земледелия в Ташкенте. Позже перспективный ученый-аграрник возглавил отделение Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина по Средней Азии и Казахстану, которой руководил академик Николай Вавилов. Исмагул Казбеков тесно общался с именитым селекционером и поддерживал его генетическую теорию. Он ездил с академиком в длительную научную командировку в США. Ученые собирали данные, чтобы вывести новые виды зерновых для засушливых и холодных регионов Казахстана.

К сожалению, эта связь с академиком Вавиловым, который стал неугоден Сталину, погубила молодого казахского ученого. Летом 1937 года Исмагула Казбекова арестовали, а в феврале 1938-го расстреляли как «врага народа». Однако его супруга об этом не знала. Она, оставшись с десятимесячной дочкой Эльке и десятилетним сыном Эрденом, надеялась, что муж вернется.

Беда, как известно, не приходит одна. Летом 1938 года в лапы чекистов попала и сама Магрифа Казбекова. Они заманили ее к себе, пообещав, что устроят свидание с мужем.

«Спеша к серому зданию тюрьмы, Магрифа ни о чем не подозревала. Только думала о том, что скоро увидит своего Исмагула, – пишет журналист-исследователь Береке Шалова в газете «Северное Прибалхашье». – Внезапно появившиеся военные забрали детей, а ее заключили под стражу. Она кричала, вырывалась. Плакали испуганные дети. Как позже выяснилось, она успела передать весточку своей подруге Шакен Мурзиной, в которой была единственная просьба: «Сохрани детей!»

Эрдена Казбекова определили в Магнитогорскую школу-интернат, а его сестру Эльке отдали в дом малютки города Чимкента. Их убитую горем мать Особым совещанием при НКВД СССР приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей как «члена семьи изменника родины». Из Чимкента ее вместе с другими «ЧСИРками» отправили в товарном вагоне в АЛЖИР, а потом в поселок Долинку, где в то время находился административно-хозяйственный центр Карлага. Здесь Магрифа Казбекова работала в местной лечебнице. Она лечила заключенных, здоровье которых было подорвано разлукой с родными, голодом и непосильным трудом.

Доктор Магрифа и сама страдала от душевных ран. Она переживала о своих детях и надеялась когда-нибудь увидеть мужа. Из-за «колючки» врач Казбекова писала прошения о возвращении ей сына и дочери. В 1942-м их, наконец, удовлетворили.

«Два месяца добирались мы до Долинки, – вспоминала много лет спустя дочь узницы Карлага Эльке Казбекова. – Все время хотелось кушать. Нас подкарм­ливали добрые люди. Хорошо помню, как бежали через пути, тряслись в вагоне… Добрались до Долинки еле живые. Помню первую встречу с мамой. Брат кинулся к ней, а я убежала. Ведь до сих пор я называла мамой няню Шакен-апу из детдома. Помню, как женщины тогда обступили нас. Они называли маму счастливой...»

А потом доктора Казбекову перевели в Балхашское отделение Карлага, где находилось много японских военнопленных. Шла Великая Отечественная война. Узницу назначили заведующей лазаретом. Ее вместе с детьми поселили в бараке, по соседству с военнопленными.

Лечебница Балхашлага никогда не пустовала. Здесь лежали сломленные, обессиленные пациенты, среди которых было много зараженных сыпным тифом. Им болели многие военнопленные, которых, как каторжан, отправляли работать на медные рудники Балхаша. Фронту был нужен металл любой ценой. Военнопленные работали и в жару, и в мороз, изнемогая от тяжелого труда и истощения. Доктор Казбекова облегчала их страдания, как могла.

В 1947 году ее скитания по лагерям закончились. Магрифа Казбекова распрощалась с лазаретом и устроилась на работу в инфекционное отделение городской больницы Балхаша. Замуж во второй раз она не вышла. Всю себя посветила детям и медицине.

Спустя девять лет Магрифа Мырзагуловна была реабилитирована. А в 1957 году она получила письмо с таким содержанием: «Приговор Военной коллегии от 19 февраля 1938 года в отношении Исмагула Сулейменовича Казбекова по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, дело за отсутствием состава преступления прекращено. Казбеков реабилитирован посмертно».

Так Магрифа Казбекова лишилась последней надежды увидеть супруга живым. Но у нее осталось призвание – спасать людей. Магрифа Мырзагуловна стала заслуженным врачом Казахстана.

Она ушла из жизни в 1982 году. В честь доктора Казбековой названа одна из улиц Балхаша.