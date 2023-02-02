Врачеватель, музыкант, провидец

Расположено это архитектурное сооружение в семи километрах от железнодорожной станции Каракеткен в Жалагашском райо­не региона.

Мавзолей Тумена-аулие – это однокамерное, портально-купольное сооружение, построенное по образцу «уйтам», принятому в казахской культуре в низовьях Сырдарьи. Считается, что строение стоит на месте захоронения религиозного деятеля и врачевателя по имени Тумен, пропагандировавшего ислам и оставившего после себя десятки учеников.

В 2011 году памятник был полностью реконструирован. Восстановлены практически уничтоженный природными явлениями купол общей высотой шесть метров, портал, надписи внутренних стен погребальной комнаты и сооружения самого могильника. Установлена новая дверь. С восточной стороны могилы построили мечеть для верующих. И к восстановленному мавзолею стало приезжать еще больше паломников.

Очень интересна легенда о Тумене-аулие. Считается, что жил он в 1821–1875 годах в Каракеткене, недалеко от самого селения в местности Амангельды.

Однажды, еще молодым, Тумен во сне увидел аксакала, который обратился к нему с благословением и просьбой нести людям свет и добро: «Сын мой, дарю тебе три мои бесценные вещи, пользуйся ими разумно. Первое – возьми мою белоцветную книгу, будешь непревзойденным лекарем, перед которым ни один больной не пройдет не исцелившись. Второе – выпей эту пиалу с водой, станешь святым, обладающим даром предвидения. Третье – владей моим кобызом, который послужит тебе опорой, одного его звука достаточно, и я окажусь рядом с тобой».

В народе говорят, что старец, который приснился Тумену, это святой Кайып-ата (его погребение находится в Приаральском регионе в пантеоне семи святых).

Удивленный и гордый благословением святого, Тумен решил испытать себя, и все лето он с котомкой на плече провел в степи и пустыне, собирая по наи­тию лекарственные растения. Оказалось, что он после того сна и вправду знает свойства целебных трав, камней, воды родников и источников. Убедившись в реальности своего дара, Тумен начинает лечить людей.

«Даже корневища и соцветия камыша пригодились ему в изготовлении лекарств, не говоря уже о красной и желтой солодках, полыни, мяте, коре и плодах джиды, адыраспане, цветках жынгыла, жантачных семенах», – говорится в легенде.

Тумен-аулие знал и о пользе диет, о лекарственных свойствах зерновых культур и семян, обычной тыквы, например, дыни, арбуза. Своим больным он предписывал и режимы, и питание, и травяные лекарства.

Как к провидцу люди приходили к Тумену, когда не могли принять какое-то серьезное решение. И он всегда давал дельные советы.

И, конечно, остался в памяти народной Тумен-аулие как сочинитель ряда волшебных и загадочных кюев. Он исполнял их на кобызе, как делали это в древности шаманы, погружая своей игрой слушателей в нирвану.