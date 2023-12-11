Врачи Костанайской области бьют тревогу

Несмотря на то что вспышка кори в Казахстане была зафиксирована еще несколько месяцев назад и число заболевших неуклонно растет, Костанайская область до последнего держалась в списке регионов с незначительным количеством заразившихся. Однако с приходом зимы ситуация резко ухудшилась. Местные врачи бьют тревогу, отмечая осложнение эпидситуации в области.

– Резкий рост заболеваемости зафиксирован именно в декабре. Если за весь ноябрь зарегистрировано 32 случая кори, то всего за пять дней первого месяца зимы – уже 20. Самое большое количество заболевших отмечено в Костанае. Из 145 случаев 100 приходится на областной центр, – проинформировала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумова.

Как и во всех регионах страны, основная масса заболевших в Костанайской области – непривитые граждане. 82 заразившихся не имеют вакцинации против кори. При этом треть из них – по причине отказа от иммунизации. Болеют в основном дети до 14 лет.

– Страшна не сама корь, а ее осложнения. Нап­ример, пневмония, которая затягивается и приводит к очень тяжелым последствиям. Также заболевание может привести к энцефалитам, мини-энцефалитам, то есть это поражение уже на уровне головного мозга, что в 96% имеет летальный исход, а в оставшихся 4% приводит к инвалидизации. И хотя в Костанайской области таких случаев пока не наблюдается, но уже есть тяжелые виды заболевания корью среди детей. Сейчас у нас получают стационарное лечение пятеро несовершеннолетних, состояние которых оценивается как средней степени тяжести. Это те дети, родители которых в свое время отказывались по тем или иным причинам от вакцинации, – отметил заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Куат Альмагамбетов.

Надо сказать, что, несмотря на осложнение ситуации, костанайцы по-прежнему не спешат получить прививку от кори. Кампания по дополнительной иммунизации населения продвигается вяло. Из подлежащих вакцинации 44,5 тыс. человек вакцину получили только 2 383, то есть чуть больше 5%.