Вредный мотылек

В Атырауской области на посевных площадях проводятся работы по уничтожению вредонос­ных гусениц лугового мотылька.

На сегодня проведен мониторинг 20 тыс. гектаров посевов, из них, по итогам обследования, в химической обработке нуждаются 7 500 га. За счет собственных средств аграрии обработали 800 га, остальные работы предстоит выполнить на бюджетные и спонсорские деньги.

– Как только были выявлены первые случаи повреждения посевов, мы вызвали специалистов по борьбе с насекомыми-вредителями из Западно-Казахстанской области, – рассказал заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев. – В настоящее время угроза уничтожения урожая гусеницами устранена. С нашей стороны продолжается разъяснительная работа, а также обеспечение крестьянских хозяйств Индерского, Махамбетского, Кызылкогинского районов ядохимикатами.

Стоит отметить, что некоторые крестьянские хозяйства сумели избежать большого ущерба, заранее проведя дезинсекцию.

– Опрыскивать мы начали рано, узнав о том, что с этой проблемой уже столкнулись полеводы в соседней Астраханской области. В результате обошлось, что называется, малой кровью, – рассказал глава крестьянского хозяйства «Кан Г. В.» Андрей Кан.

В акимате отметили, что по области насчитывается около 300 фермерских хозяйств. И около 10 из них уже пострадали от лугового мотылька.