Время активной работы

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Анастасия Прилепская

Реализацию поручений Главы государства, данных на ХХХI сессии АНК 29 апреля, обсудили на расширенном совещании Ассамблеи народа Казахстана.

Совещание провел заместитель Председателя ассамблеи – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов. Он подробно остановился на задачах, поставленных Председателем Ассамблеи народа Казахстана – Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, и призвал всех представителей АНК активнее включиться в работу по реализации указанных поручений.

– Все коммуникационные площадки ассамблеи в центре и в регионах должны работать с привлечением широкой общественности, всех наших структур, научно-экс­пертного сообщества АНК, этнокультурных объединений, молодежи и этноСМИ, – подчеркнул завсекретариатом АНК.

Он отметил, что на базе респуб­ликанских и региональных домов дружбы предстоит организовать методические центры по подготовке экспертов. Причем эти эксперты должны быть готовы компетентно и доступно разъяснять ход политических реформ. В контексте предстоящего республиканского референдума, назначенного на 5 июня, Марат Азильханов поручил представителям РГУ «Қоғамдық келісім» в сотрудничестве с профильными структурами МИОР ускорить эту работу.

– В рамках перераспределения полномочий президентская квота в Сенате сокращается с 15 до 10, при этом 5 депутатов будут предложены ассамблеей, – добавил он. – Нам важно уже сейчас начать прорабатывать эффективную сис­тему отбора кандидатов в депутаты Сената.

Кроме того, Марат Азильханов обратил внимание на поставленную перед АНК задачу обеспечить глубокое изучение и публичное обсуждение проблемных вопросов в межэтнической сфере с привлечением научно-экспертного потенциала. К этой работе, по его мнению, необходимо подключить Научно-экспертный совет АНК и группы экспертов в регионах, а также кафедры АНК в ведущих вузах страны.

Отдельно Марат Азильханов остановился на поручении Главы государства по усилению механизмов защиты прав граждан, что является одним из стратегичес­ких приоритетов политических реформ.

По его словам, необходимо с уполномоченным по правам человека соответствующими структурами на местах выработать общий план действий. В дальнейшем АНК будет совместно с рядом госструктур формировать организационно, кадрово, технически и финансово обеспеченную вертикальную структуру института подготовки медиаторов.

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