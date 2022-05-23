Свежий выпуск Время активной работы 23 мая 2022 г. 0:32 Анастасия Прилепская Реализацию поручений Главы государства, данных на ХХХI сессии АНК 29 апреля, обсудили на расширенном совещании Ассамблеи народа Казахстана. Совещание провел заместитель Председателя ассамблеи – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов. Он подробно остановился на задачах, поставленных Председателем Ассамблеи народа Казахстана – Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, и призвал всех представителей АНК активнее включиться в работу по реализации указанных поручений. – Все коммуникационные площадки ассамблеи в центре и в регионах должны работать с привлечением широкой общественности, всех наших структур, научно-экспертного сообщества АНК, этнокультурных объединений, молодежи и этноСМИ, – подчеркнул завсекретариатом АНК. Он отметил, что на базе республиканских и региональных домов дружбы предстоит организовать методические центры по подготовке экспертов. Причем эти эксперты должны быть готовы компетентно и доступно разъяснять ход политических реформ. В контексте предстоящего республиканского референдума, назначенного на 5 июня, Марат Азильханов поручил представителям РГУ «Қоғамдық келісім» в сотрудничестве с профильными структурами МИОР ускорить эту работу. – В рамках перераспределения полномочий президентская квота в Сенате сокращается с 15 до 10, при этом 5 депутатов будут предложены ассамблеей, – добавил он. – Нам важно уже сейчас начать прорабатывать эффективную систему отбора кандидатов в депутаты Сената. Кроме того, Марат Азильханов обратил внимание на поставленную перед АНК задачу обеспечить глубокое изучение и публичное обсуждение проблемных вопросов в межэтнической сфере с привлечением научно-экспертного потенциала. К этой работе, по его мнению, необходимо подключить Научно-экспертный совет АНК и группы экспертов в регионах, а также кафедры АНК в ведущих вузах страны. Отдельно Марат Азильханов остановился на поручении Главы государства по усилению механизмов защиты прав граждан, что является одним из стратегических приоритетов политических реформ. По его словам, необходимо с уполномоченным по правам человека соответствующими структурами на местах выработать общий план действий. В дальнейшем АНК будет совместно с рядом госструктур формировать организационно, кадрово, технически и финансово обеспеченную вертикальную структуру института подготовки медиаторов.