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Время помогать
Жанат Сисекенова

Приходящие в себя после паводков актюбинцы объединяются для восстановительных работ.

В заложниках у большой воды в этот раз оказался табун лошадей. Животные были вытеснены на островок в пойме реки Илек, образовавшийся в четырехстах метрах от берега. В указанное место незамедлительно направились три спасателя на моторной лодке. Животные испуганно отреагировали на прибывших чужаков. Вызволить их в безопасное место удалось с помощью канатов. Использовать сено в качестве приманки не понадобилось, уточнили позже сами спасатели.

Кстати, именно лошади помогают в противодействии мародерству. Затопленные дачные массивы в Актобе круглосуточно патрулируют три отряда конной полиции. Всадникам проще добраться до тех мест, куда не может сейчас проехать техника.

От половодья пострадали и объекты бизнеса. К примеру, в микрорайоне «Батыс» залило водой на глубину в два метра цокольный этаж одного из кафе. Объект еще ни дня не функционировал. Его торжественное открытие намечалось на эту весну.

– Мы стали обкладывать периметр здания мешками с песком, но это не помогло. Вода потоком поднималась с уличных арыков, пробив асфальт и плитку, она пошла через люк, окна и трещину в стене. Теперь кабинки с топчанами, мебелью не пригодны к использованию, – поделилась нежданной бедой директор кафе Жанар Узакбаева.

Ей пришлось срочно приобрести насос и самостоятельно выкачивать воду из подвала.

Подтопило и батутный центр в садоводческом кооперативе «Лесхоз». Предприниматель рассказывает, что они закупили песок, чтобы преградить путь воде. Наняли три водовоза, которые сделали 136 рейсов. Каждый обошелся в 4,5 тыс. тенге. Такое в пятилетней практике центра случилось впервые. Теперь бизнесмен намерен расчистить каналы вокруг, протянуть ливневки.

На подмогу пришла региональная палата предпринимателей «Атамекен», запустившая клич «Бизнес помогает бизнесу». Также поддержаны актюбинцы, вывезенные из зон подтопления. К примеру, безвозмездную помощь в уборке и дезинфекции всем пострадавшим в связи с паводком вызвалась оказать клининговая компания «Помощь хозяйке».

В свою очередь руководство региона поручило продолжать оперативную откачку талых вод, проработать вопросы восстановления подтопленных домов и инфраструктуры, возмещения материального ущерба.

– Ни один житель области, если его имуществу действительно нанесен урон из-за весеннего паводка, не останется без внимания и помощи. Проведите работу по выявлению пострадавших в каждом населенном пункте области, в каждом селе, – поручил аким области Ондасын Уразалин.

По данным ДЧС, с начала паводкоопасного периода подтоплено 119 домов, разрушен один саманный на даче. Эвакуировано 315 человек, из них 138 детей. Люди постепенно начинают возвращаться.

Все еще отсутствует проезд к поселку Акшатау в Уилском районе и селам Жарык, Когалы в Хобдинском. Восстановление дорог начнется с наступлением благоприятных условий.

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