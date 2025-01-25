Время рабочих профессий

Статьи
19
Адия Кенжегулова

Сенаторы провели «круглый стол», посвященный вопросам трудовых ресурсов

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с трудовыми коллективами, депутатами маслихатов, членами Ассамблеи народа Казахстана, представителями общественности и религиозных объединений Северо-Казахстанской облас­ти. Во время визита были обсуждены вопросы, касающиеся реализации поручений Главы государства в рамках объявленного в стране Года рабочих профессий. В этом ключе была обозначена важность совместной работы Сената с маслихатами по ряду ключевых направлений.

В ходе проведения «круглого стола» на тему «Развитие трудовых ресурсов в регионах Казахстана: состояние и перс­пективы» спикер Сената акцентировал внимание участников на важности развития новых точек роста в регионах, что Глава государства обозначил в своем Послании народу. Для достижения этой цели, как отметил Маулен Ашимбаев, необходимы квалифицированные отраслевые специалисты и комплексная работа на всех уровнях.

– В интервью газете «Аnа tіlі» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что обеспечение роста экономики – это наша ключевая задача. Сегодня в стране остро востребованы технические специалисты – инженеры, энергетики, специалисты по водному хозяйству, агрономы, ветеринары и представители других важнейших профессий. Именно поэтому Президент объявил 2025-й Годом рабочих профессий. При этом нам важно не только готовить таких специалистов, но и формировать особую культуру труда в нашей стране, воспитывать уважение к людям труда, продвигать ценности трудолюбия и профессионализма. Люди труда – это основа процветания страны. Поэтому престиж рабочих профессий должен быть на соответствующем уровне, – отметил спикер палаты в своем выступлении.

В этом контексте особое внимание было уделено и конкретным мерам по обеспечению качественного экономического развития областей с учетом их специфики и существующих проблем. Так, по мнению Маулена Ашимбаева, дефицит трудовых ресурсов, диспропорции в трудовой сфере между различными регионами, между городом и селом, а также между профессиями, несбалансированная урбанизация, демографический кризис являются наиболее острыми вопросами на сегодняшний день, решение которых требует консолидации общих усилий всех заинтересованных сторон.

– Важной задачей является обеспечение баланса трудовых ресурсов между регионами. Есть регионы с избытком трудовых ресурсов, такие как Туркестанская, Жамбылская области, и регионы, где ощущается нехватка рабочей силы. Например, Северо-Казахстанская область. Это усугубляется трендом на естественную убыль населения – в Северо-Казахстанской области при низком уровне рождаемости наблюдается высокий уровень смертности. Это будет вызывать ряд проблем, связанных с замедлением экономического роста и снижением производственного потенциала. С учетом демографических тенденций, потребностей нашей экономики важно актуализировать программы внутренней миграции трудовых ресурсов, ротации кадров, обучения и трудоустройства молодежи. Целесообразно проанализировать прежний опыт, понять, почему эти программы были недостаточно эффективными, проработать необходимые механизмы и инструменты, для того чтобы процесс трудовой миграции масштабно в нашей стране заработал, – подчерк­нул председатель палаты и отметил необходимость дальнейшего развития программ трудовой миграции.

В ходе встречи с депутатами маслихатов и общественностью региона Маулен Ашимбаев подчеркнул перс­пективность агропромышленного потенциала Северо-Казахстанской области и выразил готовность депутатов Сената содействовать его развитию на законодательном уровне. В частности, речь шла об индустриальных и инфраструктурных проектах, а также о других ключевых направлениях совместной работы. Наряду с этим акцент был сделан на важности модернизации инфраструктуры, в том числе обновлении электросетей в селах.

– В области большое внимание уделяется и модернизации инфраструктуры. В частности, в прошлом году завершилось строительство новой дымовой трубы на ТЭЦ-2, ведутся работы по обновлению электросетей в сельских населенных пунктах. В рамках рассмот­рения республиканского бюджета на 2025 год сенаторами были учтены предложения Северо-Казахстанской области – выделены дополнительные средства на реализацию важных инфраструктурных проектов. В частности, это проекты в сфере водоснабжения сел, теплоснабжения, регионального развития. В дальнейшем вместе с сенаторами от области мы продолжим оказывать помощь и поддержку по всестороннему развитию Северо-Казахстанской области, – резюмировал Маулен Ашимбаев и призвал депутатов маслихатов активнее принимать участие в законодательной работе Парламента и выработке концептуальных предложений для решения актуальных вопросов регионов.

Во встрече также приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана и религиозные деятели. Парламентарии обсудили с ними ключевые вопросы развития духовной дипломатии и обменялись мнениями по вопросам реализации задач VIII Съезда лидеров мировых и традицион­ных религий.

– Будем продолжать вместе работать, чтобы обеспечить реализацию духовных, культурных, гуманитарных интересов всех этнических групп, проживаю­щих в стране. И в этой работе одной из важнейших задач является продвижение и поддержка государственного языка. Нет сомнений, что казахский язык – один из действенных элементов консолидации всех этнических групп в Казахстане. В целом сегодня мы все должны объединиться вокруг наших общих ценностей – государственности, независимости и политики Президента, направленной на укрепление единства и согласия в стране. Уверен, в этих вопросах Северо-Казахстанская область будет показывать пример другим регионам нашей страны, – отметил спикер Сената.

В рамках поездки сенаторы также посетили Северо-Казахстанский университет им. Манаша Козыбаева, в котором обучаются более 6 тыс. студентов, и ознакомились с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения. Парламентариям также продемонстрировали деятельность учебно-лабораторного корпуса, включая лаборатории животноводства, рас­тениеводства, где проводятся опыты и научные исследования.

Кроме того, спикер Сената ознакомился с деятельностью Центра прие­ма граждан, а также встретился с рабочими коллективами тепличного комп­лекса ТОО «Зеленый Север» и завода по глубокой переработке древесины ТОО «Nord Panels».

С коллективом инклюзивной танцевальной группы Sensitive Маулен Ашимбаев встретился в Центре креа­тивной индустрии Qyzyljar Creative Cеnter. Проект, реализованный во исполнение поручения Главы государства, содействует подготовке специалистов для креативной экономики, раскрытию потенциала и продвижению молодых талантов, создавая условия для снижения оттока молодежи из региона.

#Сенат #круглый стол #рабочие профессии

Популярное

Все
Украли миллиарды по фиктивным документам
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
За Деда Мороза обидно
Вечер русского романса состоялся в Таразе
В Атырау установили памятник собаке по кличке Пшон
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Самая длинная пешеходная улица станет и самой красивой
И даже деньги не спасают
На повестке дня – международные соглашения
Время рабочих профессий
Рассмотрен макроэкономический прогноз
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
К паводкам готовимся заранее
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Закон РК О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении ЕБРР с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции
Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады
Сорвали сроки сдачи
В столице чествовали народных любимцев
Стали известны победители Жаутыковской олимпиады
Закон РК О ратификации поправок в статью 1 Соглашения об учреждении ЕБРР, позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак
Спасатели вызволили мужчин из искорёженного автомобиля в Астане
Инаугурация Трампа: церемонию перенесут в помещение из-за холодов
Городок достроят со второй попытки
Минздрав сообщил о результатах работы системы по маркировке лекарств
Завод по производству ветрогенераторов строится в Жетісу
Израиль утвердил сделку с ХАМАС
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

Самая длинная пешеходная улица станет и самой красивой
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Вечер русского романса состоялся в Таразе
Чемпионы ММА поделились секретами победы с гвардейцами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]