Время рабочих профессий

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с трудовыми коллективами, депутатами маслихатов, членами Ассамблеи народа Казахстана, представителями общественности и религиозных объединений Северо-Казахстанской облас­ти. Во время визита были обсуждены вопросы, касающиеся реализации поручений Главы государства в рамках объявленного в стране Года рабочих профессий. В этом ключе была обозначена важность совместной работы Сената с маслихатами по ряду ключевых направлений.

В ходе проведения «круглого стола» на тему «Развитие трудовых ресурсов в регионах Казахстана: состояние и перс­пективы» спикер Сената акцентировал внимание участников на важности развития новых точек роста в регионах, что Глава государства обозначил в своем Послании народу. Для достижения этой цели, как отметил Маулен Ашимбаев, необходимы квалифицированные отраслевые специалисты и комплексная работа на всех уровнях.

– В интервью газете «Аnа tіlі» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что обеспечение роста экономики – это наша ключевая задача. Сегодня в стране остро востребованы технические специалисты – инженеры, энергетики, специалисты по водному хозяйству, агрономы, ветеринары и представители других важнейших профессий. Именно поэтому Президент объявил 2025-й Годом рабочих профессий. При этом нам важно не только готовить таких специалистов, но и формировать особую культуру труда в нашей стране, воспитывать уважение к людям труда, продвигать ценности трудолюбия и профессионализма. Люди труда – это основа процветания страны. Поэтому престиж рабочих профессий должен быть на соответствующем уровне, – отметил спикер палаты в своем выступлении.

В этом контексте особое внимание было уделено и конкретным мерам по обеспечению качественного экономического развития областей с учетом их специфики и существующих проблем. Так, по мнению Маулена Ашимбаева, дефицит трудовых ресурсов, диспропорции в трудовой сфере между различными регионами, между городом и селом, а также между профессиями, несбалансированная урбанизация, демографический кризис являются наиболее острыми вопросами на сегодняшний день, решение которых требует консолидации общих усилий всех заинтересованных сторон.

– Важной задачей является обеспечение баланса трудовых ресурсов между регионами. Есть регионы с избытком трудовых ресурсов, такие как Туркестанская, Жамбылская области, и регионы, где ощущается нехватка рабочей силы. Например, Северо-Казахстанская область. Это усугубляется трендом на естественную убыль населения – в Северо-Казахстанской области при низком уровне рождаемости наблюдается высокий уровень смертности. Это будет вызывать ряд проблем, связанных с замедлением экономического роста и снижением производственного потенциала. С учетом демографических тенденций, потребностей нашей экономики важно актуализировать программы внутренней миграции трудовых ресурсов, ротации кадров, обучения и трудоустройства молодежи. Целесообразно проанализировать прежний опыт, понять, почему эти программы были недостаточно эффективными, проработать необходимые механизмы и инструменты, для того чтобы процесс трудовой миграции масштабно в нашей стране заработал, – подчерк­нул председатель палаты и отметил необходимость дальнейшего развития программ трудовой миграции.

В ходе встречи с депутатами маслихатов и общественностью региона Маулен Ашимбаев подчеркнул перс­пективность агропромышленного потенциала Северо-Казахстанской области и выразил готовность депутатов Сената содействовать его развитию на законодательном уровне. В частности, речь шла об индустриальных и инфраструктурных проектах, а также о других ключевых направлениях совместной работы. Наряду с этим акцент был сделан на важности модернизации инфраструктуры, в том числе обновлении электросетей в селах.

– В области большое внимание уделяется и модернизации инфраструктуры. В частности, в прошлом году завершилось строительство новой дымовой трубы на ТЭЦ-2, ведутся работы по обновлению электросетей в сельских населенных пунктах. В рамках рассмот­рения республиканского бюджета на 2025 год сенаторами были учтены предложения Северо-Казахстанской области – выделены дополнительные средства на реализацию важных инфраструктурных проектов. В частности, это проекты в сфере водоснабжения сел, теплоснабжения, регионального развития. В дальнейшем вместе с сенаторами от области мы продолжим оказывать помощь и поддержку по всестороннему развитию Северо-Казахстанской области, – резюмировал Маулен Ашимбаев и призвал депутатов маслихатов активнее принимать участие в законодательной работе Парламента и выработке концептуальных предложений для решения актуальных вопросов регионов.

Во встрече также приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана и религиозные деятели. Парламентарии обсудили с ними ключевые вопросы развития духовной дипломатии и обменялись мнениями по вопросам реализации задач VIII Съезда лидеров мировых и традицион­ных религий.

– Будем продолжать вместе работать, чтобы обеспечить реализацию духовных, культурных, гуманитарных интересов всех этнических групп, проживаю­щих в стране. И в этой работе одной из важнейших задач является продвижение и поддержка государственного языка. Нет сомнений, что казахский язык – один из действенных элементов консолидации всех этнических групп в Казахстане. В целом сегодня мы все должны объединиться вокруг наших общих ценностей – государственности, независимости и политики Президента, направленной на укрепление единства и согласия в стране. Уверен, в этих вопросах Северо-Казахстанская область будет показывать пример другим регионам нашей страны, – отметил спикер Сената.

В рамках поездки сенаторы также посетили Северо-Казахстанский университет им. Манаша Козыбаева, в котором обучаются более 6 тыс. студентов, и ознакомились с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения. Парламентариям также продемонстрировали деятельность учебно-лабораторного корпуса, включая лаборатории животноводства, рас­тениеводства, где проводятся опыты и научные исследования.

Кроме того, спикер Сената ознакомился с деятельностью Центра прие­ма граждан, а также встретился с рабочими коллективами тепличного комп­лекса ТОО «Зеленый Север» и завода по глубокой переработке древесины ТОО «Nord Panels».

С коллективом инклюзивной танцевальной группы Sensitive Маулен Ашимбаев встретился в Центре креа­тивной индустрии Qyzyljar Creative Cеnter. Проект, реализованный во исполнение поручения Главы государства, содействует подготовке специалистов для креативной экономики, раскрытию потенциала и продвижению молодых талантов, создавая условия для снижения оттока молодежи из региона.