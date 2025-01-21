Вручены госстипендии в области культуры

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Анастасия Михайлова

Церемония прошла в Астане с участием Государственного советника РК Ерлана Карина.

фото Ерлана Омара

Ежегодно назначаемая стипендия является свидетельством поддержки и заботы государства о деятелях культуры и искусства, творческих работниках и молодых талантах, а также знаком уважения за их вклад в развитие культуры Казахстана и ее популяризацию в мире.

Обладателями Государственной стипендии в области культуры стали 75 деятелей. Она была вручена таким мас­терам литературы и искусства, как Асанали Ашимов, Илья Жаканов, Бибигуль Тулегенова, Нургали Нусипжан, Меруерт Утекешова, Дулат Исабеков, Толен Абдик, Юрий Аравин, Сержан Шак­рат, Амандос Аканаев, Татьяна Тарская, Гульвер Разиева, и другим.

Кроме того, государственная поддержка была оказана лауреату Каннского кинофестиваля Самал Еслямовой, балерине Татьяне Тен, солисту оперы Максату Саматову и другим молодым талантам.

Обладатели стипендии, которым была оказана финансовая поддержка государства, получают возможность продолжать свою творческую деятельность. Данная стипендия не только стимулирует развитие культуры и искусства в стране, но и способствует реализации новых идей и проектов.

#культура #Ерлан Карин #госстипендия #церемония вручения

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