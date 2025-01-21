Вручены госстипендии в области культуры Свежий выпуск 21 января 2025 г. 0:00 104 Анастасия Михайлова Церемония прошла в Астане с участием Государственного советника РК Ерлана Карина. фото Ерлана Омара Ежегодно назначаемая стипендия является свидетельством поддержки и заботы государства о деятелях культуры и искусства, творческих работниках и молодых талантах, а также знаком уважения за их вклад в развитие культуры Казахстана и ее популяризацию в мире. Обладателями Государственной стипендии в области культуры стали 75 деятелей. Она была вручена таким мастерам литературы и искусства, как Асанали Ашимов, Илья Жаканов, Бибигуль Тулегенова, Нургали Нусипжан, Меруерт Утекешова, Дулат Исабеков, Толен Абдик, Юрий Аравин, Сержан Шакрат, Амандос Аканаев, Татьяна Тарская, Гульвер Разиева, и другим. Кроме того, государственная поддержка была оказана лауреату Каннского кинофестиваля Самал Еслямовой, балерине Татьяне Тен, солисту оперы Максату Саматову и другим молодым талантам. Обладатели стипендии, которым была оказана финансовая поддержка государства, получают возможность продолжать свою творческую деятельность. Данная стипендия не только стимулирует развитие культуры и искусства в стране, но и способствует реализации новых идей и проектов. #культура #Ерлан Карин #госстипендия #церемония вручения