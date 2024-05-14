Все больше жамбылцев желают изучить язык Абая

Общество
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Михаил Тё

Казахский постепенно становится языком межнационального общения.

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Об этой тенденции в обществе сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана, отметив, что в данном вопросе важно проявить стратегическую сдержанность и толерантность с учетом внешних и внутренних факторов и в то же время ничего не должно мешать всестороннему развитию государственного языка.

Педагог областного центра обучения языкам Индира Бекежанова отметила, что с каж­дым годом число слушателей бесплатных курсов растет. Их посещают как молодежь и занятая часть населения, так и люди преклонного возраста. Почти 90% учащихся прошлого года – это представители разных этничес­ких групп, которые всеми силами стараются освоить хотя бы азы языка, чтобы использовать в повседневной жизни, в разговорной речи. Среди них – русские, дунгане, кыргызы, татары, турки, азербайджанцы, курды, корейцы, украинцы, балкарцы, евреи…

Все это свидетельствует о том, что граждане страны осознают важность знания государственного языка и стремятся к его изучению. Правда, следует понимать, что это процесс не сиюминутный, а довольно длительный. Но главное, что подвижки уже есть, причем довольно заметные. С каждым годом число представителей других этносов, которые владеют казахским языком, увеличивается.

В областном центре обучения языкам все слушатели делятся на пять групп, которые отличаются по степени подготовки. Все зависит от уровня первоначальных знаний учащихся – от базового до продвинутого. Его определяет специальное тестирование. В одной группе обычно занимаются 15–20 человек. Слушателями становятся врачи, учителя, журналисты, артисты, адвокаты, военнослужащие, железнодорожники и многие другие.

Каждого из учеников Индиры Бекежановой на занятия привели свои мотивы и цели, но все они едины в одном – в огромном желании выучить государственный язык. Его освоение – это своего рода путешествие, увлекательное и полезное, которое позволяет расширить кругозор, а впоследствии погрузиться в казахскую культуру гораздо глубже.

На своих уроках педагог старается создать дружескую и теплую атмосферу, донести информацию всеми доступными средствами, включая игровые формы и постановочные бытовые ситуации. Применяются такие форматы, как просмотр видеороликов и прослушивание аудиозаписей. Это помогает отрабатывать произношение и учит воспринимать речь на слух. Самые короткие курсы преду­сматривают 50 занятий и длятся около двух месяцев.

– В группе, где люди изучают язык с нуля, мы проходим грамматику и речь с самых азов, – говорит Индира Бекежанова. – Без грамматики невозможно освоить любой язык, поэтому ей мы уделяем особое внимание. Но вместе с тем работаем над возможностью практического применения языка. За два месяца слушатели учатся говорить простые фразы, читать, писать, переводить тексты. Перед тем как получить сертификат об окончании курса, они сдают экзамены в виде теста и диктанта.

Учитель казахского языка приш­ла в центр сравнительно недавно. За шесть месяцев прошлого года ей удалось обучить около 45 человек. Недавно завершила курс еще одна группа.

Индира Бекежанова считает: чтобы успешно выучить любой иностранный язык, необходимо иметь в первую очередь мотивацию и настойчивость. Изучение языка требует времени и усилий, поэтому важно установить ясные цели и постоянно работать над своими навыками. К сожалению, не у каждого это получается, поэ­тому и результаты у всех разные. Одним изучение языка дается легко, а другим – чрезвычайно трудно. Но все стараются, чтобы в конце концов преодолеть языковой барьер и заговорить на казахском.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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