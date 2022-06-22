Все для гурманов

В Шымкенте по случаю Дня города впервые прошел двухдневный Balmuzdaq Fest.

На мероприятие, организованное Департаментом туризма и внешних связей, подали заявки 35 предпринимателей города: производители мороженого и безалкогольных напитков, кулинары и повара. Попробовать все блюда жители и гости третьего мегаполиса могли, как говорится, с пылу, с жару. От ароматов восточной кухни у посетителей так разыгрался аппетит, что очереди возникали возле стойки каждого участника фестиваля. Не было отбоя от желающих полакомиться и у производителей мороженого, которого было представлено десятки различных сортов. Подзадорило гостей праздника и то, что для них были организованы конкурсы, на которых в качестве призов предоставлялись скидки в ресторанах и бесплатные блюда в некоторых торговых точках города.

В рамках Balmuzdaq Fest проведены концертно-анимационные и развлекательные программы для детей, мастер-классы по гончарному делу и аквагриму. Повара делились секретами приготовления шашлыка и мороженого. В течение двух дней праздничные действия начинались с раннего утра и завершались после восьми часов вечера. Возможность успешно реализовать свою продукцию понравилась и предпринимателям, которые поддержали инициативу организаторов проводить Balmuzdaq Fest ежегодно.