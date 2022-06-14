Все для кутюр

В Кокшетау в День работников легкой промышленности, который начиная

с 2011 года обувщики и швейники отмечают каждое второе воскресенье июня, чествовали лучших представителей отрасли.

На торжественное мероприятие, организаторами которого стали Ассоциация легкой промышленности, акимат области и региональная палата предпринимателей «Атамекен», собрались работники различных швейных предприятий и ателье области, а также ветераны.

В торжествах приняли участие руководители и студенты колледжей, преподаватели предметов «Швейное мастерство», «Дизайн одежды», учителя уроков труда школ Кокшетау. Вниманию гос­тей была представлена выставка продукции предприятий легкой промышленности, дефиле, в рамках которого презентована коллекция модной, оригинальной и креативной одежды не только от ателье, но и учебных заведений, готовящих специалистов для данной отрасли.

– Уважаемые работники и ветераны легкой промышленнос­ти, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, – поприветствовал собравшихся директор РПП «Атамекен» Ерканат Мусылманбек. – Ваш неоценимый труд, производимая вами продукция вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие нашей области и страны. Подтверж­дением тому – многочисленные награды за участие в различных специализированных выставках, в том числе международных. Бесценен ваш вклад в преодоление трудного для всех периода пандемии. Верю, что и дальше вы будете с честью справляться со своими задачами!

Не секрет, что по степени потребительской востребованности легкая промышленность находится на втором месте после пищепрома. В настоящее время в республике налажена как первичная обработка сырья, так и выпуск готовой продукции. Это комплексная сфера, в которой объединены три основные группы: текстильная, швейная, а также кожевенная, меховая и обувная. Наибольший удельный вес в структуре легкой промышленности занимают текстильная продукция и швейные изделия.

В Акмолинской области легкая промышленность представлена 17 предприятиями и производствами. Наиболее крупные из них ТОО «Асыл Арман» (выпуск полипропиленовой тары), «Обувная фабрика «Самхат» (кожаная обувь), «Швейная фабрика «Диас» (производство текстильных изделий, спецодежды)

У легкой промышленности области и республики традиционно женское лицо. Именно женщинам в отрасли принадлежит основная доля стартапов. Дом моды «Акай» в Кокшетау, ателье «Светлана», ТОО «Спецодежда» – названия этих предприятий широко известны, и у их руля стоят представительницы прекрасного пола.

В рамках торжества также состоя­лись ознакомление выпускников школ, колледжей с техническими и финансовыми возможностями профессий легкой промышленности, ярмарка вакансий. Мероприятие было организовано с далеко идущими целями – для укрепления сотрудничества швейных предприятий со школами и колледжами.

Многие годы в легкой промышленности проработала Людмила Хомутова. Она по профессии дизайнер женской одежды, трудилась мастером производственного обучения в одном из учебных заведений Кокшетау.

В школе преподавала швейное дело, организовала мини-театр моды, а в 90-е годы вместе с коллегами открыла частное ателье «Шарм».

– Более двух десятилетий мы создавали современные модели одежды для наших клиентов. Сейчас я уже седьмой год на заслуженном отдыхе, но всегда готова помочь молодым специалистам, даю мастер-классы по раскрою и пошиву женского платья, – говорит ветеран отрасли.

К слову, у мастера швейного дела уже есть планы тесно сотрудничать с Высшим колледжем культуры им. Ақан серi.

Среди тех, кого чествовали в минувшее воскресенье, можно назвать и Светлану Ехлакову, которая с 2000 года руководит ателье «Светлана», специализирующемся на индивидуальном и массовом пошиве концертной и корпоративной одежды, качество которой отмечено многочисленными дипломами, подтверждено международными сертификатами.

К слову, именно Светлана Ехлакова и стала инициатором создания Ассоциации легкой промышленности Акмолинской области, в которую с 2020 года объединились местные отраслевые предприятия малого, среднего и крупного бизнеса.

Ассоциация выступает в роли социального партнера пяти колледжей, в которых обучают профильным специальностям, помогает наладить контакты ветеранов отрасли со студентами, проводит совместные мероприятия, конференции и семинары-практикумы, мастер-классы и бизнес-встречи, заседания «круглых столов» и тематические праздничные вечера.

Студенты колледжей регулярно проходят производственную практику на предприятиях отрасли, участвуют в показах мод, конкурсах и выставках коллекций. Выпускникам оказывается помощь в трудоустройстве.

Совместно с РПП «Атамекен» ассоциация планирует провести технологическую модернизацию отрасли, что означает открытие новых производств, расширение старых, а также возрождение простаивающих швейных предприятий области на условиях собственного финансирования и государственно-частного парт­нерства.