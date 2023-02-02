«Все флаги в гости будут к нам»

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Александр Вербинин

Участники индустрии гостеприимства считают, что введение bed tax не отпугнет иностранных туристов, и надеются, что деньги будут использоваться для развития отрасли.

Иностранные туристы, посещающие Казахстан и останавливающиеся в гостиницах, отныне к стоимости проживания будут доплачивать туристский взнос, широко известный в мире как bed tax. Введение нового сбора предус­мотрено законом «О туристской деятельности в Республике Казахстан» и постановлением Правительства «Об утверждении Правил уплаты туристского взноса для иностранцев».

Согласно законодательству, ставки туристского взноса для иностранцев разрабатываются местным исполнительным органом и представляются на ­утверждение в соответствующий маслихат. К настоящему времени ставки утверждены в 31 городе и районе страны. В Астане и Алматы утверждена ставка в размере 5%. При этом в районах и городах одной области могут действовать различные ставки, но не менее 1% от стоимости пребывания.

Туристский взнос взимается с иностранных гостей за каждые сутки пребывания в местах размещения, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах, районах и не включает стоимость проживания. Функции по сбору туристского взноса, ведению соответствующего учета и перечислению в местный бюджет возложены на гостиницы.

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, вынося вопрос установления пятипроцентной ставки туристского взноса на рассмотрение городского маслихата, пояснял, что согласно Бюджетному кодексу РК, туристский взнос для иностранцев является неналоговым поступлением в государственный бюджет. Денежные средства от туристского взноса будут направлены из местного бюджета на развитие туризма. Таким образом, будет соблюден целевой характер взноса, и он не «растворится» в общем бюджетном «котле».

Примечательно, что законодатели предусмотрели возможность корректировки размера ставки туристского налога в зависимости от ситуации на рынке туризма. Расчет ставок этого взноса для иностранцев проводится на основе статистических данных прошлого календарного года. В случае увеличения количества иностранных туристов по сравнению с аналогичным пе­риодом прошлого года на величину от 20% и выше применяется ставка в размере 5% от стоимости пребывания. В случае снижения – размер ставки туристского взноса для иностран­цев подлежит уменьшению.

По статистике, в Алматы ситуа­ция с въездным туризмом является весьма благоприятной. Так, за первое полугодие 2022 года количество иностранных турис­тов составило 151 тыс. человек, что почти втрое больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Стоит учесть, что эта статистика не включает колоссальный наплыв россиян, приехавших в Казахстан, и в Алматы в том числе, после старта мобилизационной кампании в РФ. Эта статистика будет опубликована в марте 2023 года.

С учетом стоимости размещения в гостиницах Алматы, среднего срока проживания гостей на уровне 4–5 дней и ожиданий, что мегаполис в 2023 году посетят более 400 тыс. иностранцев, акимат Алматы спрогнозировал ориентировочный объем поступлений денежных средств от туристского взноса в 2 млрд 342 млн тенге.

В акимате Алматы напомнили, что туристский сбор давно и активно внедряется соседними странами не только для иностранцев, но и для внутренних туристов. К примеру, в Узбекистане ставка сбора составляет от 5 до 15% от стоимости проживания в сутки, в Баку – 1,10 доллара. В ходе разработки правил по внед­рению ставки bed tax учитывался также международный опыт таких стран и городов, как США (16,25%), Берлин (5%), Амстердам (5%), Турция (2%), Индия (5,15 %) и других.

Президент Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова говорит, что взимание туристского сбора является достаточно распространенной практикой в мире, участники рынка неоднократно обсуждали этот вопрос с Правительством, поэтому его введение не стало для отрасли неожиданностью.

По ее мнению, посещающие Казахстан туристы с пониманием отнесутся к необходимости его оплаты.

– Туристы, путешествующие по миру, знают о таких сборах. Когда мы встречаемся с этим за границей, то и у нас это не вызывает никаких вопросов. Это небольшие деньги, совсем неизмеримые с тем, сколько мы платим за авиаперелет или проживание, и оттого необходимость оплаты сбора не вызывает какого-то сопротивления или неприятия, – рассуждает глава ассоциации. – Мы много работаем с иностранными турис­тами и видим, как они готовы вносить вклад и свои средства в развитие экологического туризма, сохранение природы и природных ресурсов Казахстана. Сумма сбора совсем не критична, и я думаю, что большая часть туристов будут платить без всяких проблем.

Рашида Шайкенова подчерк­нула важность того, чтобы собираемые с туристов деньги шли именно на развитие туризма:

– Мы рассчитываем, что у этого сбора будет целевое направление, и деньги пойдут исключительно на развитие туризма, в том числе на маркетинг, продвижение, на улучшение инфраструктуры и качества туристических услуг.

Участники гостиничного рынка ранее выражали озабоченность планами властей ввести туристский сбор, опасаясь, что непроработанные механизмы администрирования повредят их бизнесу. Однако, по словам главы туристской ассоциации, все процедурные вопросы решены и отражены в постановлении Правительства.

Мнение коллеги разделяет генеральный управляющий гостиницы Ibis Novotel Арсений Тагаев.

– Сама инициатива логична и понятна: те средства, которые собираются с туристов, в дальнейшем инвестируются в развитие отрасли, в развитие нашей республики, и это является нормальной мировой практикой. Как мы знаем, многие страны внедряют данную инициативу, чтобы поддерживать и развивать туризм, – отметил он.

По словам Арсения Тагаева, наша задача – продвигать бренд Казахстана на мировом уровне. В последнее время количество приезжающих туристов продолжает расти, результаты прошлого года показывают, что динамика положительная. В Алматы в прошлом году однозначно был побит рекорд по туристам. Нельзя сказать, что какой-то конкретный фактор сыграл роль, но рост по городу действительно существенный. Сбор никак не повлияет на поток туристов, если система его взимания будет четкой и прозрачной.

– Думаю, иностранных турис­тов не отпугнет данный сбор, так как люди не выбирают страну посещения, исходя из того, взимается ли там туристский сбор или нет, – заключил он.

#туризм

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