Все под контролем

В рамках международных договоров и согласно миграционному законодательству Казахстана граж­дане России могут находиться на территории нашей страны 90 дней. По истечении этого времени они должны либо выехать из РК, либо получить разрешение на временное проживание. А его выдают в случаях, если человек работает или лечится в нашей стране. При этом у него на руках должны быть разрешительные и подтверж­дающие документы, отсутствие которых является основанием для выезда или принудительного выдворения судом. В случае выезда россиянина из нашей республики следующий въезд возможен только спустя 90 дней после последнего пребывания: иностранцы, граж­дане ЕАЭС, могут находиться в Казахстане лишь 180 дней в году.

Объявленная в России частичная мобилизация привела к тому, что некоторые граждане соседнего государства решили в срочном порядке покинуть РФ, не желая брать в руки оружие. А поскольку государственная граница между Казахстаном и северным соседом самая протяженная, неудивительно, что многие релоканты направились именно в нашу страну.

Представители Пограничной службы КНБ и миграционного ведомства проинформировали, что ситуация, связанная с наплывом в Казахстан граждан России, находится на особом контроле и переживания по поводу пребывания в стране релокантов беспочвенны.

Следует также отметить, что никто не может запретить релокантам приезжать в нашу страну, однако это не беженцы и не лица, получающие вид на жительство. Статус прибывающих регламентируется действующим законодательством. Государство обеспечивает контроль над его соблюдением.

Что касается пограничников, то они действуют не только в рамках устава, но и национальных интересов Родины. Ведь если пойти на поводу у тех, кто призывает закрыть границу, это может привести к обратной реакции с точки зрения экономического благополучия и продовольственного обеспечения наших граждан.

О том, что ситуация находится под контролем, говорят и сами представители пограничной и миграционной служб. Они подтверждают тот факт, что вот уже несколько дней на казахстанско-российской границе действительно отмечается увеличение количества въезжающих в нашу страну иностранных граждан.

«Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. Ситуация находится на особом контроле. Пограничной службой совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством», – говорится в официальном заявлении Пограничной службы КНБ РК.

Пассажиропоток граждан Российской Федерации на территорию Западно-Казахстанской области увеличился, к примеру, в три раза. Рост числа въезжаю­щих россиян пограничная служба регистрирует на всех автомобильных пунктах пропус­ка, функционирующих на территории региона. По сообщению пресс-службы областного акимата, с 20 по 23 сентября пассажиропоток граждан РФ на этих пунктах превысил 8 600 человек. В настоящее время отмечается скопление грузовых и легковых автомобилей в российских пунк­тах пропуска через границу по направлению в ЗКО. С казахстанской стороны все приграничные пункты пропуска работают в штатном режиме.

На координационном совете по пограничным вопросам с участием пограничной службы и других заинтересованных госорганов аким области Гали Искалиев поручил усилить охрану общественного порядка, а также провести разъяснительную работу среди населения по соблюдению миграционного законодательства. Профилактические беседы будут проведены с водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, арендодателями и риэлторскими компаниями. Акимам приграничных районов поручено призвать жителей сообщать в уполномоченные ведомства о фактах незаконного пересечения границы, подозрительных лицах. Будет усилена работа и по недопущению дефицита продуктов питания, выявлению недобросовестных посредников и обеспечению постоянного наличия товаров.

В Комитете миграционной службы МВД в свою очередь заверяют, что в нашей стране действует достаточно эффективная система миграционного контроля, которая осуществляется на основании правил въезда и пребывания иммигрантов, а также их выезда из РК и правил осуществления миграционного контроля.

– Законодательство четко рег­ламентирует порядок пребывания иностранцев в Казахстане. Ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно пребывать на территории нашего государства, игнорируя требования миграционного законодательства. Учет иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также данных КНБ, своевременно поступающих из пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан в единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев, – отмечает исполняющий обязанности председателя КМС МВД Аслан Аталыков.

В ведомстве сообщают, что временное пребывание россиян находится под учетом с полной информацией о каждом из них. Мониторинг миграционных процессов ведется, органы внут­ренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания. Если у иностранца истекает срок пребывания, в отношении него принимаются предусмотренные законодательством меры реагирования. То же самое касается и ситуаций, связанных с незаконным пересечением границы, нарушением регламента подачи документов на регистрацию в стране.

Между РК и РФ действует соглашение о сотрудничестве в правоохранительной сфере, которое позволяет депортировать на родину граждан соседнего государства, уличенных в преступлении. Внесенные поправки в законодательство РФ предусматривают уголовную ответственность за уклонение от воинской обязанности. Данный вопрос будет решаться в рамках действующих договоренностей и нормативно-правовых документов по согласованию двух сторон.

Казахстанцев, судя по высказываниям в социальных сетях, в числе прочего также волнует вопрос с занятостью населения. Не секрет, что и без иностранных гостей ситуация не ахти. И люди боятся, что работодатель в погоне за дешевой рабочей силой попросту уволит местных специалистов. Но, как отмечают в уполномоченных органах, государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы страны. Да, существуют соответствующие договоренности в рамках ЕАЭС. Есть возможность применить ограничивающую норму, предус­мотренную пунктом вторым статьи 97 Договора о Евразийском экономическом союзе. Согласно этой норме государства-члены могут устанавливать и применять ограничения, введенные их законодательством для защиты национального рынка труда по обеспечению национальной безо­пасности (в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение) и общественного порядка, в отношении осуществляемой трудящимися государств – членов трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания.

Довольно активно в обществе обсуждают вопрос и по поводу возможности втягивания Казахстана в конфликт между РФ и Украиной. В связи с этим стоит напомнить, что в зону ответственности ОДКБ, как известно, входят только территории ее государств-членов: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. При этом Россия, как и любая другая страна ОДКБ, входит в зону ответственности данной организации только в рамках той территории, которую официально признают другие участники ОДКБ.

Кроме того, двусторонние соглашения между РФ и РК не предусматривают вовлечения стран в конфликты. К примеру, в Договоре о военном сотрудничестве 2020 года прописано оказание необходимой помощи, в том числе военной, при совершении акта агрессии против одной из договаривающихся сторон. Однако договор не направлен против каких-либо других государств, из-за чего его применение в условиях российско-украинского конфликта невозможно.