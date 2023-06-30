Все получилось само собой

Идеальное произношение и богатый лексический запас отличают казахскую речь сотрудника департамента полиции г. Шымкента майора Александра Ирсалиева. Он всегда обращает на себя внимание, к нему непременно прислушиваются, присматриваются и обязательно интересуются, откуда он так блестяще знает казахский язык. Об этом хотелось спросить и мне: какие методики он использовал, кто, чем и как помогал?

– В нашей семье я один говорю на казахском языке, – слышу в ответ на свое предположение, что Александр Ирсалиев, вероятно, вырос в казахоязычной среде. – Это результат того, что мама решила отдать меня учиться в казахскую школу. Она сама выросла в районе Шымкента, где проживало в основном казахское и узбекское население. Общаясь со сверстниками, мама с раннего детства освоила казахский язык. Но, конечно же, родители в первый класс ее отправили в русскую школу. Там учителя казахского языка ей даже прочили карьеру переводчика. Но мама пошла другой дорогой и постепенно язык забыла. Всю жизнь потом жалела об упущенных возможностях и, как это часто бывает, решила реализоваться в детях.

Маленького Сашу определили в школу-гимназию № 26 им. Жамбыла Жабаева, обучение в которой велось только на казахском языке. Он был единственным учеником не казахом. Александр вспоминает, что на тот момент знал только отдельные слова на казахском, так как по соседству были ровесники, с которыми он рос и играл, общаясь на русском. С одноклассниками наладить контакт поначалу было непросто. Первоклассник больше слушал, чем говорил, ежедневно стараясь запоминать хотя бы несколько новых слов.

На помощь пришла учительница, понимая, что мальчику сложно адаптироваться. Она чуть ли не ежедневно после уроков занималась с Александром дополнительно. Родители также всячес­ки поощряли школьника, вселяя в него веру в то, что все получится.

– Даже не помню, как мне удалось заговорить, – продолжает Александр Ирсалиев. – Перед глазами осталась только картинка, как учительница после школы приходила к нам домой и занималась со мной, помогала делать уроки. Помню, в третьем классе мне дали грамоту, что-то было связано именно с изучением государственного языка. Я был горд и безмерно счастлив. По пути домой показал ее соседским бабушкам, и они мне дали за это трехтенговую купюру. Это была моя первая в жизни награда, которую я получил за изучение языка.

Свободно Александр заговорил в пятом классе, но трудности с гласными, которые он путал, все еще оставались. Приходилось уточнять у одноклассников, которые охотно подсказывали. А потом все как-то само собой уложилось в голове, и больше вопросов не возникало. Наоборот, выработалось умение грамотно писать на казахском. Александр и сейчас, спустя годы после окончания школы, может легко найти и исправить ошибки в тексте, написанном носителем языка.

Школа заложила глубокие знания языка и казахской литературы, приобщила к народным традициям, помогла понять глубину и философию казахских обрядов и обычаев. С каждым учебным годом росла грамотность, крепли знания, расширялся кругозор, как и сфера применения казахского языка.

– Владеть казахским языком – это так классно! – восклицает Александр. – Для меня сейчас привычно общаться на казахском, не вижу в этом ничего особенного. Я не замечаю даже, что, разговаривая, вызываю удивление окружающих. Мне легче на казахском ответить, чем на русском. На работе все делопроизводство веду на государственном языке.

После окончания 9-го класса, страстно желая стать судьей, Александр Александрович поступил в колледж «Болашак» на юриста. Конечно, это был только первый шаг. После получения диплома вместе с одногруппниками молодой специалист через Центр занятости по программе «Молодежная практика» устроился на полгода в городской департамент полиции. Шесть месяцев пролетели быс­тро, а когда пришло время подводить итоги практики, стало известно, что из полутора десятка практикантов только Александру предложили остаться на работе в полиции.

Конечно, он согласился. Со временем окончил юридический факультет Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. 12 лет работает в системе МВД, ежегодно представляя команду шымкентских полицейских на республиканских конкурсах на знание государственного языка. В его активе – Гран-при и призовые места. А в прошлом году по итогам конкурса блестящие знания Александра Ирсалиева отметил даже министр внутренних дел, подарив конкурсанту «фирменную» статуэтку казахстанского полицейского.

– Мне нравится казахская литература, люблю народное творчество за его мудрость и глубину, – делится Александр. – Всегда приятно осознавать, что я знаю русскую и казахскую культуру, могу сравнивать обычаи и традиции двух народов, всегда готов поддержать друзей при проведении казахских обрядов. Поначалу я в силу врожденной скромности отказывался от участия в конкурсах на знание казахского языка и культуры, но потом начальство сказало: надо значит надо.

Среди наград полицейского – медали, благодарности, грамоты. Александр Александрович считает, что казахский язык открыл для него широкий жизненный путь. И, естественно, он благодарен своей маме, Светлане Владимировне, за то, что проявила характер, приняв важное решение. И не побоялась трудностей, которые были неизбежны как для родителей, так и для их маленького сына.

Старший 12-летний сын Александра Ирсалиева тоже учится в казахской школе. Туда же молодые родители намерены определить и младшего, которому только исполнилось два месяца. Александр Александрович советует всем, кто хочет, чтобы их дети владели государственным языком, могли свободно говорить, читать, писать и даже мыслить на казахском, идти именно по такому пути, который, как свидетельствует его личный опыт, непременно приведет к отличному результату.