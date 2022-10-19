Всегда готов!

Одеться за 19 секунд, собраться за минуту и быть готовым здесь и сейчас вступить в схватку с огнем – все это под силу не только супергероям, но и обычным спасателям.

Впрочем, они и есть герои. Их работа сопряжена с постоянным риском и стрессом. Вот вам самый свежий пример: крупный пожар в Аулиекольском районе Костанайской области, прогремевший чуть больше месяца назад на всю страну. Пока многие охали да ахали, делились последними фото и видео с места событий, пожарные упорно трудились. Молча, упрямо, на износ. И ведь мало кто знает, что спасатели, задействованные в тушении этого пожара, не отдыхали и не спали целых семь суток (!) до полной локализации.

Наш герой Темирхан Турмагамбетов – командир отделения пожарной части № 15 поселка Аулиеколь. В те дни он видел все этапы стихийного бедствия: и как горел лес, и как пламя охватило поселок, и как огонь подбирался к нефтебазе...

– Когда поступил вызов, я как раз находился на дежурстве. Наша бригада незамедлительно выехала на место ЧП. Честно сказать, было очень страшно. Страшно смотреть на то, с какой скоростью огонь уничтожает лесной массив, дома людей. В те момен­ты думали только об одном – быстрее бы потушить, чтобы пожар не распространялся дальше, – вспоминает Темирхан Турмагамбетов. – Работали и днем, и ночью. Без отдыха, без сна, без подмены, потому что весь личный состав был задействован. Люди даже выходили из отпусков, чтобы помогать.

Стать пожарным Темирхан решил в одночасье, «заразившись» рассказами друга, который уже служил в рядах спасателей. Чем-то эта работа схожа с воинской службой, о которой герой наш мечтал с самого детства. Надо сказать, что он прошел армию, отслужил во внутренних войсках МВД под Алма­ты, но, вернувшись в гражданскую повседневность, решил-таки стать пожарным. Очень уж хотелось ему посвятить себя спасению людей. Так и вышло. В 2013-м после зачисления в противопожарную службу Темирхан прошел первоначальное обучение и по распределению стал работать в райцентре Карасуского района, а через год перевелся в родной Аулиекольский район, поселок Кушмурун. А еще через два года, дослужившись до командира отделения, вернулся в родной Аулиеколь.

Быть пожарным – значит всегда быть начеку. Огонь не выбирает дома, людей, время... После поступления тревожного вызова пожарный должен собраться всего за минуту и выехать на место ЧП. 19 секунд из 60 он потратит на то, чтобы надеть боевую одежду. А ведь в комплект входят штаны с лямкой, верх, ремень, на котором закреплены карабин и пожарный топор, а также подшлемник, маска и каска.

Мастерство оттачивается на боевых дежурствах, где все буквально расписано по минутам. Служба борцов с огнем идет строго по распорядку дня. Весомую часть смены, которая длится целые сутки, пожарные учатся: проходят занятия по тактико-специальной подготовке, практику, отрабатывают навыки в нормативах по пожарно-строе­вой подготовке.

За годы работы пожарным Темирхан научился многому: и дипломатичной выдержке, и самообладанию, и дисцип­лине, но вот побороть страх так и не сумел – страх обнаружить на месте пожара погибших. Ведь первостепенная задача борцов с огнем – спасение людей.

– Люди по-разному реагируют на нас. Но по большей части мало кто понимает работу пожарных. В основном все думают, что мы приехали, полили водой горящее здание и уехали. На самом же деле существует целая тактика. Первым делом по прибытии на объект мы проводим разведку, то есть оцениваем, что горит, как горит, где горит. Исходя из этого, принимаем решение, как тушить пожар. А люди начинают паниковать, руководить процессом, давать ненужные советы: там тушите, здесь тушите. Не будешь же каждому объяснять, тем более что во время возгораний каждая секунда на счету. Спокойно говоришь: не мешайте, пожалуйста, мы знаем свою работу. Кто-то сразу понимает, а на кого-то приходится иногда даже голос повышать, – рассказывает командир отделения пожарной части Аулиеколя.

Самый распространенный график работы борцов с огнем – сутки через трое. Это позволяет восстановить силы после тяжелой смены. В большинстве они – люди серьезные и занимаются в свободное время полезными делами. К примеру, наш герой увлекается автомобильным тюнингом. Но это уже совсем другая история...