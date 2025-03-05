Всех жителей ВКО обеспечат чистой питьевой водой до конца года - аким

Президент
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Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президенту было доложено о социально-экономическом развитии региона и ходе выполнения его поручений. Аким сообщил, что по итогам прошлого года наблюдается рост инвестиций и производства в ключевых отраслях. Введено свыше 400 тыс. кв. метров жилья, открыто 46 новых производств.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса, модернизации инфраструктуры, строительстве новых социальных объектов. По словам Нурымбета Сактаганова, особое внимание уделяется развитию туризма, цифровизации, транспортно-логистического сектора и агропромышленного комплекса.

В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» введено в эксплуатацию 18 объектов, капитально отремонтированы 6 объектов, по Национальному проекту «Комфортная школа» введены 5 школ. Для снижения дефицита ученических мест будет построено еще 7 школ.

Главе государства была представлена информация, что в рамках Года рабочих профессий открываются новые образовательные программы в строительстве, сельском хозяйстве, авиации, энергетике, водном транспорте в соответствии с запросами предприятий. Для поддержки рабочих специальностей совместно с «Отбасы банком» запущена региональная льготная ипотечная программа «Шығыс маманы».

Аким сообщил, что до конца текущего года будет выполнена задача по 100-процентному обеспечению качественной чистой питьевой водой населения области. Для этого будут завершены 8 проектов водоснабжения на сумму 14 млрд тенге.

В ближайшие 2 года планируется привлечь в регион не менее 1,5 трлн тенге инвестиций, построить более 700 тыс. кв. метров жилья, 28 объектов социальной сферы, а также отремонтировать свыше 600 км дорог.

Президент поручил усилить работу по диверсификации экономики региона, расширению экспорта переработанной продукции и привлечению инвестиций. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что приоритетное внимание должно быть уделено решению экологических проблем и улучшению транспортной инфраструктуры.

#президент #ВКО #аким

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