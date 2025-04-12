Вселенная стала ближе

Общество
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Елена Левкович
корреспондент

12 апреля весь мир отмечает Международный день полета человека в космос

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Дата, естественно, не случайная: именно в этот день в 1961 году произнесенное улыбчивым советским космонавтом Юрием Гагариным то самое «Поехали!» положило начало космической эре.

К слову, долгое время эта дата значилась как Всемирный день авиации и космонавтики – такое определение ей было дано в ноябре 1968 года на 61‑й Генеральной конференции Международной авиационной федерации. А уже 7 апреля 2011 года по случаю 50-летия начала освоения космического пространства человеком Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 государств – членов организации.

Для Казахстана 12 апреля – особая дата: наш космодром Байконур – та самая «Жер кіндігі» – пуповина земли. Как гласит легенда, именно так определил это место на берегах Сырдарьи великий акын Қорқыт-ата. Здесь он почувствовал сильнейшую связь с небом и Всевышним. И об этом напомнила казахстанский журналист Сара Нургалиева, почетный гражданин города Байконыра, ставшая автором репортажей с космодрома о запусках международных экипажей.

– Меня часто спрашивают коллеги-журналисты: «Почему Вы пишете очень мало плохого о городе? Ведь можно поднять множество критических вопросов». На что я всегда отвечаю: а вы сначала поживите в Байконыре, почувствуйте, что это за особый населенный пункт. Это место, откуда пролегли пути в космос, это Родина мировой космонавтики. И очень хочется, чтобы Казахстан и Россия сохранили космодром, как они это сообща делают на протяжении 30 лет. Нужно, чтобы Байконур жил! – отметила Сара Кабиевна на открытии «Недели космоса» – череды мероприятий, прошедших в Русском доме в Астане и посвященных становлению и развитию космической отрасли.

Программа «Недели» оказалась весьма насыщенной. Ее гвоздем стало прямое включение из Технологического университета им. А. Леонова. На связь вышел Герой РФ летчик-космонавт Сергей Авдеев, трижды побывавший в космосе. Он с удовольствием ответил на вопросы, в том числе и на такой: когда же человечество отправится на Марс?

– Для начала туда должны отправиться какие-нибудь живые существа – долететь туда и вернуться обратно живыми. И только после этого можно будет с уверенностью говорить, что мы, люди, готовы ступить на поверхность Марса. Когда это будет? Честно – не знаю! Может, именно те студенты, школьники, которые пришли сегодня на встречу, и смогут дать ответ на данный вопрос, – выразил надежду Сергей Васильевич.

Рассказал заслуженный космонавт и о своих личных космических ощущениях.

– Каждый выход в открытый космос – это его восприятие напрямую: не через стекло иллюминатора, а вот он – сразу, за оболочкой скафандра, за стеклом шлемофона. Ты видишь звезды, Землю, горизонт – ты видишь все, – вспоминал герой.

Кстати, у Сергея Васильевича общий «стаж» пребывания в открытом космосе впечатляющий – более 40 часов.

Космические дни запомнились гостям и интереснейшей экспозицией из коллекции известного знатока истории космонавтики Рашита Абдразакова. На ней были представлены уникальные предметы, связанные с освоением космоса, включая скафандр Народного Героя Казахстана космонавта Айдына Аимбетова.

Большой акцент был сделан на личности первого космонавта, вышедшего в открытый космос, – Алексея Леонова. В этом году исполняется ровно 60 лет с момента его выхода в открытый космос во время полета на космическом корабле «Восход-2». Рашит Абдразаков особо отметил: Алексей Архипович был не только космонавтом, но и замечательным художником, писателем и даже сценаристом.

Еще одним достоянием «Недели» стал транспортный пилотируемый космический корабль «Союз ТМА-16М». Именно на нем 12 сентября 2015 года на Землю вернулись космонавты Айдын Аимбетов, Геннадий Падалка и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен.

Говорят, если прикоснуться ладошкой к этому аппарату и загадать желание, то оно обязательно сбудется в течение трех лет.

#космос #Байконур #12 апреля #космонавтика

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