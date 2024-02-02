Всему поможет книга Статьи 2 февраля 2024 г. 5:40 4 Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область Хочешь выучить язык – начинай читать на нем, используя доступные для твоего уровня восприятия книги. фото автора Любая книга – источник знаний, но только правильно выбранная может стать настоящим учебным пособием. Вспомните, как вы постигали чтение на русском языке. Первыми помощниками были букварь и книжки «для самых маленьких» с четверостишиями и сказками. Такие детские книги могут быть отличным подспорьем в овладении казахским языком. В областной библиотеке для детей и юношества им. Хамзы Есенжанова о такой литературе мы беседуем с методистом библиотеки Сергеем Быковым. – Всем известна фраза: «Чем больше читаешь, тем лучше говоришь». На протяжении последних нескольких лет как председатель Западно-Казахстанского областного общественного объединения «Центр русской культуры» и как библиотекарь, в том числе на сессиях АНК в Астане и в области я неоднократно поднимал вопрос относительно качества детской литературы, ее доступности. Особые ожидания возлагали на 2021 год, объявленный Годом поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане. Действительно, стало больше детских книг, по которым очень удобно знакомиться с языком. Причем такая литература полезна как для самых маленьких, так и для взрослых, решивших выучить язык. Начинающие не поймут классиков в оригинале, а этот легкий материал можно использовать на переходном этапе от овладения бытовыми диалогами к литературе, – говорит мой собеседник. Простенькая фраза на казахском, рядом перевод. Есть книги, где материал подан по слогам, а на каждую букву – четверостишие. Важный момент в обучении – правильно произнести слово, особенно если есть в нем специфические буквы. В новых книгах предусмотрены QR-коды, наведя на которые, слышишь произношение. Читатель осваивает построение предложений, учит новые слова и их употребление в контексте, отрабатывает произношение. Чем не учебное пособие для всей семьи? Вот только пока таких книг недостаточно, считают библиотекари. – Издается книга тиражом 2,5 тысячи экземпляров, а в стране 11 тысяч библиотек. То есть она попадет в фонд областной библиотеки и не всегда достанется районным. Взять, к примеру, изданные в прошлом году сказки этносов, которые входят в Ассамблею народа Казахстана, с переводом Камал Альпеисовой. Эта книга – проект ассамблеи, в шикарном переплете, с потрясающими иллюстрациями, но в библиотеке в одном экземпляре. Как и сборник переводов стихов М. Ю. Лермонтова. Такие издания замечательно преподносить как подарок, но мы их выдадим лишь для пользования в читальном зале. Пусть лучше будет проще переплет, чтобы библиотечная система могла закупить больше книг, – предлагает Сергей Быков. По его мнению, немаловажным в вопросе популяризации государственного языка является качество переводов русской и мировой классики: – Хороший перевод не просто помогает понять, что написано, он привлекает, в какой-то мере побуждает полюбить автора оригинала. Взять, к примеру, сборник стихов Сергея Есенина, которые перевел наш земляк Кадыр Мырзалиев. Он очень гордился этим трудом. Действительно, когда читаешь, узнаешь стихи – настолько качественный перевод. Книга вышла в 2003 году, к сожалению, с того времени больше не переиздавалась. На одном из мероприятий участники читали стихи Есенина на казахском языке в сопровождении оркестра русских народных инструментов. Зрители сразу поняли, кто автор. И речь не только о стихах, которые можно угадать по первой строчке, как, например, «Шаганэ, жаным Шаганэ…» Перед нами сборник стихов М. Ю. Лермонтова издания 2004 года из серии «Русские и зарубежные классики на казахском языке». В числе переводчиков: Абай Кунанбаев, Туманбай Мулдагалиев, Фариза Онгарсынова, Хамит Ергалиев, Касым Аманжолов, Музафар Алимбаев… Часто одно стихотворение – в переводе разных авторов. И это будто другое произведение. Каждый по-своему воспринимает оригинал и преподносит его читателям в новой интерпретации. Тема переводов не раз обсуждалась на встречах, проводимых библиотекой. В числе участников одной из них – местный писатель и поэт, журналист Мунайдар Балмолда. Он рассказывал о своих переводах на казахский Пушкина, Высоцкого, Ахмадуллиной, Бродского – тех поэтов, которые ему близки по духу, характерам, образам. В прошлом году он по инициативе работников библиотечной системы принял участие в большом международном проекте, приуроченном к 100-летию Расула Гамзатова. Его перевод «Журавлей» завоевал первое место среди переводов стихов поэта в XXI веке на казахском языке. С местными писателями детская библиотека на постоянной основе поддерживает связь, организуя творческие вечера, встречи с читателями, презентации. Полюбившихся читателю авторов нужно поддерживать, издавая их книги за счет местного бюджета хотя бы для пополнения фондов библиотечной системы, школьных библиотек, считают библиотекари. В беседе не смогли не затронуть и тему, актуальную для многих пабликов, – высказывание российской журналистки Тины Канделаки о том, что русский язык вытесняют в Казахстане. – Вопрос переименования улиц, населенных пунктов – очень щепетильный. Лично я против, когда убирают названия, имеющие историческую ценность. Например, для Уральска это Стремянная, Буянная улицы в Куренях. Много лет идут разговоры о сохранении старой части города как музея под открытым небом. Другое дело – когда возвращают исторические названия. Но в любом случае переименования – внутренние дела нашего государства, которые мы способны решать самостоятельно, без участия журналистов из соседних стран. Тем более журналист, имеющий большую аудиторию, должен понимать ответственность, последствия своих слов. Делать громкие заявления, основываясь на отдельном факте, – это по меньшей мере непрофессионально. Особенно если эти заявления могут быть расценены отдельными гражданами как провокация. Этот хайп сослужил российской ведущей плохую службу, не только понизил ее рейтинг в глазах многих казахстанцев. За негативные высказывания в адрес нашей страны ей запретили въезд в Казахстан. Думаю, это повод для организации туров для российских журналистов, чтобы показать ошибочность таких высказываний. Уважение к разнообразию и этнической идентичности как раз и формирует основу казахстанского общества. В этом большая заслуга Ассамблеи народа Казахстана, которая признана мировым сообществом как один из уникальных социальных институтов. У русских и казахов, живущих в Казахстане, не просто вековые культурные связи. Здесь большое взаимопроникновение культур. Мы – единый народ, вместе отмечаем национальные праздники, мы учим языки и традиции, познавая красоту литературы и мудрость наших предков. В конце прошлого года на 30-летнем юбилее Центра русской культуры было отмечено, что объединение является опорой государства в проведении политики межэтнических отношений и укреплении диалога культур. Только за прошлый год центр реализовал немало ярких культурных проектов, среди которых «Литературное Приуралье: мозаика имен и улиц». В документальных фильмах рассказано о выдающихся деятелях культуры, связанных с нашим краем, – Хамзе Есенжанове, Михаиле Шолохове, Жангали Набиуллине, Татьяне Азовской, Кадыре Мырзагалиеве. Оркестр русских народных инструментов играл русские и казахские мелодии. Солист ансамбля «Достык-Дружба» Сергей Саяпин исполнил песню Абая, певец областной филармонии Абай Хайырханов – русскую народную. Несколько лет назад на юбилее Игоря Северянина его романсы пели под домбру. В прошлом году состоялся международный конкурс чтецов и исполнителей романсов «Голоса поэтов – голоса эпохи», посвященный 90-летию Е. Евтушенко и А. Вознесенского. В нем приняли участие более ста учащихся, из них большая часть – учащиеся казахских школ. Читали стихи на трех языках. Была исполнена песня «Миллион алых роз» в сопровождении кобыза. Один из участников читал стихи Евтушенко как акын, нараспев. В этом году наша библиотека планирует провести два больших конкурса: к юбилеям М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина. Ребята будут читать произведения великих русских поэтов, писать сочинения на двух языках. Я считаю, что такие примеры взаимообогащения наших культур служат основой единства и стабильности нашей страны, – заключил мой собеседник. #культура #казахский язык #книги #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык