Всему поможет книга

Любая книга – источник знаний, но только правильно выбранная может стать настоящим учебным пособием. Вспомните, как вы постигали чтение на русском языке. Первыми помощниками были букварь и книжки «для самых маленьких» с четверостишиями и сказками. Такие детские книги могут быть отличным подспорьем в овладении казахским языком. В областной библиотеке для детей и юношест­ва им. Хамзы Есенжанова о такой литературе мы беседуем с методистом библиотеки Сергеем Быковым.

– Всем известна фраза: «Чем больше читаешь, тем лучше говоришь». На протяжении последних нескольких лет как председатель Западно-Казахстанского областного общественного объединения «Центр русской культуры» и как библиотекарь, в том числе на сессиях АНК в Астане и в области я неоднократно поднимал вопрос относительно качества детской литературы, ее доступности. Особые ожидания возлагали на 2021 год, объявленный Годом поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане. Действительно, стало больше детских книг, по которым очень удобно знакомиться с языком. Причем такая литература полезна как для самых маленьких, так и для взрослых, решивших выучить язык. Начинающие не поймут классиков в оригинале, а этот легкий материал можно использовать на переходном этапе от овладения бытовыми диа­логами к литературе, – говорит мой собеседник.

Простенькая фраза на казахском, рядом перевод. Есть книги, где материал подан по слогам, а на каждую букву – четверостишие. Важный момент в обучении – правильно произнести слово, особенно если есть в нем специфические буквы. В новых книгах предусмотрены QR-коды, наведя на которые, слышишь произношение. Читатель осваивает построение предложений, учит новые слова и их употребление в контексте, отрабатывает произношение. Чем не учебное пособие для всей семьи?

Вот только пока таких книг недостаточно, считают библио­текари.

– Издается книга тиражом 2,5 тысячи экземпляров, а в стране 11 тысяч библиотек. То есть она попадет в фонд областной библиотеки и не всегда достанется районным. Взять, к примеру, изданные в прошлом году сказки этносов, которые входят в Ассамблею народа Казахстана, с переводом Камал Альпеисовой. Эта книга – проект ассамблеи, в шикарном переплете, с потрясающими иллюстрациями, но в библиотеке в одном экземпляре. Как и сборник переводов стихов М. Ю. Лермонтова. Такие издания замечательно преподносить как подарок, но мы их выдадим лишь для пользования в читальном зале. Пусть лучше будет проще переплет, чтобы библиотечная система могла закупить больше книг, – предлагает Сергей Быков.

По его мнению, немаловажным в вопросе популяризации государственного языка является качество переводов русской и мировой классики:

– Хороший перевод не просто помогает понять, что написано, он привлекает, в какой-то мере побуждает полюбить автора оригинала. Взять, к примеру, сборник стихов Сергея Есенина, которые перевел наш земляк Кадыр Мырзалиев. Он очень гордился этим трудом. Действительно, когда читаешь, узнаешь стихи – настолько качественный перевод. Книга вышла в 2003 году, к сожалению, с того времени больше не переиз­давалась. На одном из мероприятий участники читали стихи Есенина на казахском языке в сопровождении оркестра русских народных инструментов. Зрители сразу поняли, кто автор. И речь не только о стихах, которые можно угадать по первой строчке, как, например, «Шаганэ, жаным Шаганэ…»

Перед нами сборник стихов М. Ю. Лермонтова издания 2004 года из серии «Русские и зарубежные классики на казахском языке». В числе переводчиков: Абай Кунанбаев, Туманбай Мулдагалиев, Фариза Онгарсынова, Хамит Ергалиев, Касым Аманжолов, Музафар Алимбаев… Часто одно стихотворение – в переводе разных авторов. И это будто другое произведение. Каждый по-своему воспринимает оригинал и преподносит его читателям в новой интерпретации.

Тема переводов не раз обсуждалась на встречах, проводимых библиотекой. В числе участников одной из них – местный писатель и поэт, журналист Мунайдар Балмолда. Он рассказывал о своих пере­водах на казахский Пушкина, Высоцкого, Ахмадуллиной, Бродского – тех поэтов, которые ему близки по духу, характерам, образам. В прошлом году он по инициативе работников библиотечной системы принял участие в большом международном проекте, приуроченном к 100-летию Расула Гамзатова. Его перевод «Журавлей» завоевал первое мес­то среди переводов стихов поэта в XXI веке на казахском языке.

С местными писателями детская библиотека на постоянной основе поддерживает связь, организуя творческие вечера, встречи с читателями, презентации. Полюбившихся читателю авторов нужно поддерживать, издавая их книги за счет местного бюджета хотя бы для пополнения фондов библиотечной системы, школьных библиотек, считают библиотекари.

В беседе не смогли не затронуть и тему, актуальную для многих пабликов, – высказывание российской журналистки Тины Канделаки о том, что русский язык вытесняют в Казахстане.

– Вопрос переименования улиц, населенных пунктов – очень щепетильный. Лично я против, когда убирают названия, имеющие историческую ценность. Например, для Уральска это Стремянная, Буянная улицы в Куренях. Много лет идут разговоры о сохранении старой части города как музея под открытым небом. Другое дело – когда возвращают исторические названия. Но в любом случае переименования – внутренние дела нашего государства, которые мы способны решать самостоятельно, без участия журналистов из соседних стран. Тем более журналист, имею­щий большую аудиторию, должен понимать ответственность, последствия своих слов. Делать громкие заявления, основываясь на отдельном факте, – это по меньшей мере непрофессионально. Особенно если эти заявления могут быть расценены отдельными гражданами как провокация. Этот хайп сослужил российской ведущей плохую службу, не только понизил ее рейтинг в глазах многих казахстанцев. За негативные высказывания в адрес нашей страны ей запретили въезд в Казахстан. Думаю, это повод для организации туров для российских журналистов, чтобы показать ошибочность таких высказываний. Уважение к разно­образию и этнической идентичности как раз и формирует основу казахстанского общества. В этом большая заслуга Ассамблеи народа Казахстана, которая признана мировым сообществом как один из уникальных социальных институтов. У русских и казахов, живущих в Казахстане, не просто вековые культурные связи. Здесь большое взаимопроникновение культур. Мы – единый народ, вместе отмечаем национальные праздники, мы учим языки и традиции, познавая красоту литературы и мудрость наших предков. В конце прошлого года на 30-летнем юбилее Центра русской культуры было отмечено, что объединение является опорой государства в проведении политики межэтнических отношений и укреплении диалога культур. Только за прошлый год центр реализовал немало ярких культурных проектов, среди которых «Литературное Приуралье: мозаика имен и улиц». В документальных фильмах рассказано о выдающихся деятелях культуры, связанных с нашим краем, – Хамзе Есенжанове, Михаиле Шолохове, Жангали Набиуллине, Татьяне Азовской, Кадыре Мырзагалие­ве. Оркестр русских народных инструментов играл русские и казахские мелодии. Солист ансамбля «Достык-Дружба» Сергей Саяпин исполнил песню Абая, певец областной филармонии Абай Хайырханов – русскую народную. Несколько лет назад на юбилее Игоря Северянина его романсы пели под домбру. В прошлом году состоялся международный конкурс чтецов и исполнителей романсов «Голоса поэтов – голоса эпохи», посвященный 90-летию Е. Евтушенко и А. Вознесенского. В нем приняли участие более ста учащихся, из них большая часть – учащиеся казахских школ. Читали стихи на трех языках. Была исполнена песня «Миллион алых роз» в сопровождении кобыза. Один из участников читал стихи Евтушенко как акын, нараспев. В этом году наша библиотека планирует провести два больших конкурса: к юбилеям М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина. Ребята будут читать произведения великих русских поэтов, писать сочинения на двух языках. Я считаю, что такие примеры взаимообогащения наших культур служат основой единства и стабильности нашей страны, – заключил мой собеседник.