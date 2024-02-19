Вспоминая Афганистан

Ветераны боевых действий, отдавая дань памяти мужеству участников афганской войны, поделились своими воспоминаниями с солдатами механизированной бригады регионального командования «Юг». На встречу с солдатами пришли ветераны-афганцы – полковник запаса Ербол Маликов и подполковник запаса Нурбек Жунисбеков, которые после выполнения интернационального долга продолжили службу в разных воинских формированиях. У каждого из них – огромный опыт и весомый вклад в укрепление обороноспособности и военной безопасности Казахстана.

Как подчеркнул заместитель командира бригады по воспитательной работе подполковник Ринат Калидолдин, встреча с ветеранами-афганцами стала для каждого солдата примером мужества и верности присяге. Они узнали, какие испытания и трудности пережили их предшественники, услышали их личные истории.

– Ветераны поделились воспоминаниями о службе, письмах родителям, возвращении домой, жизненных уроках, полученных вдали от родины, – говорит Ринат Калидолдин. – Такие встречи имеют огромное значение для сохранения исторической памяти. Воины-интернацио­налисты – свидетели истории, и их рассказы помогают молодым людям по-настоящему ценить мир. Встречи с ветеранами войны – это не только возможность услышать их воспоминания, но и шанс для нас самих стать лучше, сильнее, ответственнее.

Такие мероприятия наглядно показывают, что служба в армии – это не только исполнение служебных обязанностей, но и ответственность перед своей страной и ее гражданами. Молодые солдаты видят примеры настоящего мужества и героизма, и это вдохновляет их.