​​​​​​​Вспоминая Мухамеджана Сералина

Книгу о жизни и деятельности Мухамеджана Сералина презентовали в Костанайской области.

Это событие стало одним из мероприятий, которые состоялись на родине известного поэта и просветителя в Карабалыкском районе в честь его 150-летия.

Автор трехтомника – земляк Сералина, в прошлом журналист Владимир Максименко. Вместе с группой единомышленников он в течение года объездил всю область, а также несколько регио­нов Казахстана и даже России в поисках материала для своего издания. Удалось отыскать уникальные фотографии, неизвестные произведения поэта, были уточнены отдельные факты из его биографии. Вся собранная по крупицам информация, перевод двух поэм Мухамеджана Сералина на русский язык, а также воспоминания его родных и земляков вошли в трехтомник «Мухамеджан Сералин. Книга памяти».

Презентация книги прошла в рамках научно-практической конференции, посвященной юбилею Мухамеджана Сералина. Ученые, преподаватели, этнографы, литераторы говорили о его жизни и деятельности, наследии, заслугах перед казахским народом.

– Всю жизнь Мухамеджан Сералин посвятил борьбе за просвещение и процветание своего народа. Многие актуальные воп­росы и темы находили отражение именно в первом казахском общественно-политическом и литературно-критическом журнале «Айқап», создателем и редактором которого был Сералин, – отметил этнограф Калкаман Хасенулы.

В народе Мухамеджана Сералина называют отцом казахской журналистики. Он сумел найти корреспондентов и информаторов, сплотить их вокруг журнала, организовать дискуссию, отражать на страницах издания разные точки зрения. Это свидетельствует о нем как об умелом редакторе, талантливом журналисте. «Айқап» действительно был особым явлением для казахского общества того времени.

– Мухамеджан Сералин – настоящий сын Отчизны, который свою жизнь положил на алтарь служения народу. Такие люди определяют судьбу страны, судьбу народа, а их жизнь, их деятельность, их творчество – это наша с вами история, – говорил аким Карабалыкского района Руслан Халыков.

Завершилась научно-практическая конференция награждением победителей конкурса письменных айтысов «Қазақ үшін жүрегін шам қылған», посвященного 150-летию Мухамеджана Сералина. Три победителя получили грамоты и памятные подарки.

Программа празднования юбилея Мухамеджана Сералина включала в себя и спортивные соревнования. Многих привлекли конно-спортивные состязания по жаппай көкпар, аударыспақ, теңге ілу. А соревнования по қазақ күресі собрали спортсменов, выступавших в трех весовых категориях, из разных уголков Костанайской области.

Завершением юбилейных торжеств стал праздничный концерт. Солисты и творческие коллективы областной филармонии представили свои лучшие вокальные и танцевальные номера.