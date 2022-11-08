Статьи

​​​​​​​Вспоминая Мухамеджана Сералина

Валентина Мелехова

Книгу о жизни и деятельности Мухамеджана Сералина презентовали в Костанайской области.

Это событие стало одним из мероприятий, которые состоялись на родине известного поэта и просветителя в Карабалыкском районе в честь его 150-летия.

Автор трехтомника – земляк Сералина, в прошлом журналист Владимир Максименко. Вместе с группой единомышленников он в течение года объездил всю область, а также несколько регио­нов Казахстана и даже России в поисках материала для своего издания. Удалось отыскать уникальные фотографии, неизвестные произведения поэта, были уточнены отдельные факты из его биографии. Вся собранная по крупицам информация, перевод двух поэм Мухамеджана Сералина на русский язык, а также воспоминания его родных и земляков вошли в трехтомник «Мухамеджан Сералин. Книга памяти».

Презентация книги прошла в рамках научно-практической конференции, посвященной юбилею Мухамеджана Сералина. Ученые, преподаватели, этнографы, литераторы говорили о его жизни и деятельности, наследии, заслугах перед казахским народом.

– Всю жизнь Мухамеджан Сералин посвятил борьбе за просвещение и процветание своего народа. Многие актуальные воп­росы и темы находили отражение именно в первом казахском общественно-политическом и литературно-критическом журнале «Айқап», создателем и редактором которого был Сералин, – отметил этнограф Калкаман Хасенулы.

В народе Мухамеджана Сералина называют отцом казахской журналистики. Он сумел найти корреспондентов и информаторов, сплотить их вокруг журнала, организовать дискуссию, отражать на страницах издания разные точки зрения. Это свидетельствует о нем как об умелом редакторе, талантливом журналисте. «Айқап» действительно был особым явлением для казахского общества того времени.

– Мухамеджан Сералин – настоящий сын Отчизны, который свою жизнь положил на алтарь служения народу. Такие люди определяют судьбу страны, судьбу народа, а их жизнь, их деятельность, их творчество – это наша с вами история, – говорил аким Карабалыкского района Руслан Халыков.

Завершилась научно-практическая конференция награждением победителей конкурса письменных айтысов «Қазақ үшін жүрегін шам қылған», посвященного 150-летию Мухамеджана Сералина. Три победителя получили грамоты и памятные подарки.

Программа празднования юбилея Мухамеджана Сералина включала в себя и спортивные соревнования. Многих привлекли конно-спортивные состязания по жаппай көкпар, аударыспақ, теңге ілу. А соревнования по қазақ күресі собрали спортсменов, выступавших в трех весовых категориях, из разных уголков Костанайской области.

Завершением юбилейных торжеств стал праздничный концерт. Солисты и творческие коллективы областной филармонии представили свои лучшие вокальные и танцевальные номера.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Дело Карима Масимова поступило в суд Астаны – процесс будет закрытым
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
​​​​​​​Нужна гражданская активность
О качестве жизни
Образование для всех
​​​​​​​Ждем битву фаворитов
«Золотой мост» дружбы
Все условия для избирателей
​​​​​​​Двигатель экономического роста
За вклад в борьбу с COVID
​​​​​​​«Серебро» из Солт-Лейк-Сити
​​​​​​​Поздравляем «Окжетпес»
Авария на ТЭЦ в Риддере: мёрзнут 22 000 горожан, детей перевели на онлайн-обучение
Айдоса Ербосынулы ввели в медицинскую кому после нокаута от кубинца
Фермер и наука
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
Германия готова укреплять сотрудничество с Казахстаном в энергетической и транспортной отраслях
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
Смаилов – главе МИД Германии: "Видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли"
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Ползучий и беззвучный враг
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Статьи
Готовность № 1: с чем «КазМунайГаз» выходит на IPO?
Статьи
​​​​​​​«Серебро» из Солт-Лейк-Сити
Статьи
​​​​​​​Поздравляем «Окжетпес»
Статьи
​​​​​​​Ждем битву фаворитов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]