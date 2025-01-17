Вставай на лед!

Коренная алматинка Газиза – в прошлом спортсменка, два последних года своей пенсионерской жизни она всецело посвящает воспитанию младшего внука: хочет, чтобы и телом, и духом шестилетнее чадо было здорово. До открытого катка у ТЮЗа им. Г. Мусрепова им ехать четыре остановки на троллейбусе, но для симпатичной семейной пары это не расстояние: на лед они ходят, как на работу – с утра пораньше и не меньше, чем на пару часов.

– Тимурку уговаривать не надо. Я не успеваю собраться, а он уже на пороге с коньками. Сегодня вот прихватили соседских мальчишек. Пойду следить – носы бы не поразбивали, – женщина закручивает термос, из которого только что пила горячий чай, и красивым выездом шуршит по ледяной глади.

На катке перед ТЮЗом всегда полно малышни. Заметно, что многие делают здесь свои первые шаги на лезвиях. По неписаному распорядку первая половина дня обычно детская, а к вечеру на ледовые площадки подтягивается молодежь: романтические парочки и подростковые компании – дерзкие и увлекающиеся «агрессивным вождением». Главное, что на катках, в какой бы части города они ни находились, всегда многолюдно. А в выходные так и вовсе не протолкнуться.

К этой зиме по инициативе городского акимата подготовлено 12 муниципальных катков площадью от 500 до 1 700 кв. м, что в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Как раз потому, что у этой зимней забавы постоянно растет число поклонников.

Ледовую площадку для бесплатного катания можно найти в любом городском районе. Самая просторная из них дос­талась жителям Наурызбайского района, но даже она в новогодние праздники не мог­ла вместить всех желающих. А вот самый атмосферный каток, пожалуй, в Парке 28 героев-панфиловцев – он раскинулся у стен Вознесенского собора, который в вечерней подсветке выглядит просто восхитительно. По фотогеничности все лавры мог бы забрать открытый лед у огромной елки на входе в Парк Первого Президента, впрочем, и у него есть достойный конкурент – на площади Абая, перед Дворцом Республики.

В городском акимате подсчитали, что за сезон муниципальные катки посетят не меньше 300 тыс. человек. Традиции обустраивать общедоступные ледовые площадки в мегаполисе семь лет, и за это время ими смогли воспользоваться порядка миллиона отдыхающих на коньках. Кстати, на всех катках есть возможность арендовать эту специальную обувь и получить услуги инструктора.

Конечно же, в списке зимних развлечений в Алматы на почетном месте должны стоять исторический «Медеу» и ледовые арены в крытых стадионах Алматы. Правда, это уже коммерческая история. Тем не менее интерес к ним у горожан и гостей города никогда не остывал.

И даже если сказать, что в Алматы открыто почти три десятка спортплощадок для массового катания, это будет только половина правды. Так, легенда микрорайона «Орбита-1» дядя Валера 42 года подряд заливает лед в хоккейной коробке во дворе своего дома и пускает на него любого, кто приходит сюда с коньками. Валерий Андреевич искренне верит в силу любви к спорту и гордится успехами своих внучек: одна из них – член сборной страны по хоккею с шайбой – начинала карьеру как раз на дедушкином льду.