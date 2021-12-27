Встреча с послом Египта

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с послом Египта в Казахстане Манал Эльсайед Ехия Эль Шиннави. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран по различным направлениям.

– В следующем году в марте мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы совместными усилиями заложен прочный фундамент казахстанско-египетской дружбы, взаимопонимания и плодотворного сотрудничества. Налажены контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран, созданы хорошие заделы для наращивания торгово-экономического сотрудничества, укрепляется договорно-правовая база, – отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе беседы спикер Сената поблагодарил египетскую сторону за поддержку усилий нашей страны по продвижению межрелигиозного диалога на глобальном уровне и проведению съездов лидеров мировых и традиционных религий.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей.

– Заметная роль в укреплении двусторонних отношений принадлежит Парламентам наших стран. В Сенате в прошлом году была соз­дана группа по сотрудничеству с законодательным органом Египта. Мы заинтересованы в сохранении хорошей динамики наших межпарламентских связей и в конструктивной работе с египетскими парламентариями, – заявил Маулен Ашимбаев.

В завершение председатель палаты заверил, что Сенат Парламента Казахстана будет активно содействовать укреплению двусторонних взаимоотношений, сообщила пресс-служба Сената.