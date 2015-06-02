Встреча с волшебством Свежий выпуск 418 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

На него были приглашены ребята из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники городских детских домов и других специализированных учреждений. И в предвкушении чуда цирк наполнился веселыми голосами и смехом.

Ожидания маленьких и очень любознательных зрителей оправдались на все сто процентов! Ведь на арене происходили чудеса, заставляющие удивляться безграничным возможностям человека. А именно такие номера продемонстрировали артисты легендарного Казахского цирка и студенты циркового отделения Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова: воздушные гимнасты, эквилибристы, клоуны, жонглеры.

Представление превратилось в веселое общение артистов и детей. В программе были выступления дрессированных животных, смешных клоунов, ловких акробатов. Детей развеселил номер с участием собачек, в полный восторг привели трюки лихих наездников и джигитов конно-акробатической группы «Номад» под руководством заслуженного деятеля РК, известного каскадера Жайдарбека Кунгужинова.

Полтора часа представления на арене Алматинского цирка – это подлинная феерия ловкости, гибкости и особого циркового мастерства, которые надолго останутся в памяти.



