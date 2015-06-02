Встреча с волшебством

Свежий выпуск
418
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
На него были приглашены ребята из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники городских детских домов и других специализированных учреждений. И в предвкушении чуда цирк наполнился веселыми голосами и смехом.
Ожидания маленьких и очень любознательных зрителей оправдались на все сто процентов! Ведь на арене происходили чудеса, заставляющие удивляться безграничным возможностям человека. А именно такие номера продемонстрировали артисты легендарного Казахского цирка и студенты циркового отделения Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова: воздушные гимнасты, эквилибристы, клоуны, жонглеры.
Представление превратилось в веселое общение артистов и детей. В программе были выступления дрессированных животных, смешных клоунов, ловких акробатов. Детей развеселил номер с участием собачек, в полный восторг привели трюки лихих наездников и джигитов конно-акробатической группы «Номад» под руководством заслуженного деятеля РК, известного каскадера Жайдарбека Кунгужинова.
Полтора часа представления на арене Алматинского цирка – это подлинная феерия ловкости, гибкости и особого циркового мастерства, которые надолго останутся в памяти.

Популярное

Все
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Автомобиль за знания подарили преподавателю в Туркестанской области
Высшая школа расширит подготовку инженеров для атомной отрасли
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве
«Конечно, нужно строить!» – бывший оператор реакторной установки
Болеть надо уметь!
Сельских новоселов становится больше в Жамбылской области
Почти полвека отдал медицине
Жители села Лепсинск увековечили память воинов
Коммуникации со СМИ в условиях кризисов
Экспорт зерна: конкуренция на рынке обостряется
Казахстанские животноводы приняли участие в саммите во Франции
Климатические инициативы Астаны представили в Баку
Идет борьба с огнем
Подросткам – об экологической культуре
Упустили последний шанс
Стартовали чемпионаты по баскетболу среди мужских и женских команд
Астана принимает XXVII чемпионат Азии по настольному теннису
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Мажилис ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу пройдет в Астане
Кадры для атомной отрасли
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип

Читайте также

Под угрозой срыва
Успеть до следующего паводка
Жилье – молодым: очередной этап ипотечной программы «Алатау…
Готовят водные проекты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]