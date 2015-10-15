Встречай казахстанцев, Enactus! Вадим Макаров

Международная программа Enactus объединяет молодежных лидеров, ведущих бизнесменов и активных преподавателей для успешного взаимодействия в сфере молодежного предпринимательства. Ведущие отечественные бизнесмены и зарубежные компании ежегодно оценивают результаты проектной работы студентов и рассматривают активистов Enactus из 49 университетов РК как отличный кадровый резерв. Проект направлен на реализацию задач Главы государства по повышению конкурентоспособности казахстанской молодежи и ее активного участия в развитии бизнеса. Как говорит председатель Совета директоров Enactus Kazakhstan, глава компании Raimbek Раимбек Баталов, институт менторства, действующий в рамках Enactus, позволяет передавать накопленный опыт от действующих лидеров бизнеса молодому поколению. Более 60 000 студентов в мире реа­лизуют проекты Enactus, используя успешные бизнес-модели. Основные направления проектов, реализуемых командами в рамках Enactus, – это предпринимательство, социальное развитие, сохранение окружающей среды. Главный критерий оценки проектов – повышение качества и уровня жизни населения через предпринимательство.



