​Встречное движение

Об этом говорилось на встрече акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдибекова с секторальной делегацией Королевства Дании. Среди гостей были представители посольства, Датского совета по теплоснабжению и представители компаний, связанных с развитием инженерной инфраструктуры и энергосбережением, – Ramboll, Grundfos, Kamstrup, EnergyCenter-Asia, Teplonika, Elevim-Service.

– Сегодня мы прибыли в регион с делегацией Датского совета по теплоснабжению и хотим сфокусироваться именно на тематике развития экономики и бизнеса между нашими странами. Надеемся на дискуссии, обмен мнениями с местными экспертами, – рассказал о цели визита Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дании в Казахстане Томас Винклер.

После энергетического кризиса в 70-х годах эта отрасль в Королевстве получила динамичное развитие. И сейчас Дания является одной из передовых стран в вопросах энергосбережения и использования альтернативной энергии. К примеру, в области реализуется проект строительства ветро-электростанции в Каркаралинском районе. Инвестор проекта – ТОО «Шанырак-21» – находится на стадии заключения контракта с датской компанией Vestas на поставку оборудования.

На встрече говорилось, что Карагандинская область занимает одну из лидирующих позиций в экономике и индуст­рии страны ввиду широко развернутого и динамичного развития основных секторов промышленности. А постоянный рост экономики неразрывно связан с энергетической отраслью.

– Область испытывает непрерывный спрос на энергоресурсы. Тепло-, электроэнергетический комплекс, в свою очередь, нуждается в постоянном надлежащем содержании и периодической модернизации, что требует вложений и инвестиций, – отметил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

За время пребывания секторальная делегация Королевства Дании встретилась с руководителями государственных структур, предприятий сферы энергетики и ЖКХ, промышленных предприятий.