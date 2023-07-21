Второй этап из шести Свежий выпуск 21 июля 2023 г. 1:00 46 Валентина Мелехова, Костанайская область Еще пять лет потребуется, чтобы устранить все дефекты, выявленные на нескольких участках магистрального газопровода «Карталы – Рудный». Внутритрубная диагностика была проведена в 2021 году и показала большое количество коррозионно-опасных дефектов. Это связано с длительной эксплуатацией газопровода, который в республике был построен одним из первых и беспрерывно функционировал почти 60 лет. В прошлом году здесь впервые был произведен ремонт на отдельных участках. Нынче работы на МГ продолжатся и продлятся с 1 по 10 августа. В связи с этим от газоснабжения будут отключены коммунально-бытовые потребители и промышленные предприятия девяти городов и районов области, запитанные от этой «ветки», а вот подача голубого топлива населению прекращена не будет. Однако неудобства, связанные с отсутствием горячей воды, потерпеть придется. Устранять дефекты на МГ «Карталы – Рудный» решено поэтапно, полностью же завершить работы специалисты планируют в 2027 году. – У нас этот газопровод единственный, резервного, к которому мы могли бы подключиться на время ремонтных работ, нет. На сегодня Министерство энергетики изучает вопрос о целесообразности разработки ТЭО по строительству новой «ветки» газопровода, который будут тянуть в Костанайскую область из Актюбинской, – сообщил замруководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Алмат Гапбасов. #Костанайская область #газификация #газопровод #дефекты