Вузы должны быть центрами притяжения инновационных коллективов
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Илья Пащенко
В Астане состоялась II Международная научно-практическая конференция «Университеты – новые центры притяжения науки, бизнеса и общества». В ходе мероприятия, прошедшего в формате пленарного и секционных заседаний, панельных дискуссий и переговоров В2В, были обсуждены пути развития международных отношений в сфере образования, инновационного и научно-технического сотрудничества в современных условиях, формирования системы информационной безопасности и трансфера знаний в научно-образовательных кластерах.