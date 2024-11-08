Вузы должны быть центрами притяжения инновационных коллективов

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Илья Пащенко

В Астане состоялась II Меж­дународная научно-прак­тическая конференция «Университеты – новые центры притяжения науки, бизнеса и общества». В ходе мероприятия, прошедшего в формате пленарного и секционных заседаний, панельных дискуссий и переговоров В2В, были обсуждены пути развития международных отношений в сфере образования, иннова­ционного и научно-технического сотрудничества в современных условиях, формирования системы информационной безопасности и трансфера знаний в научно-образовательных кластерах.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Делегаты поделились мнениями о новой роли вузов как цент­ров притяжения инновационных международных коллективов и о возможностях коммерциализации продуктов технологических компаний на пространстве СНГ. Кроме того, на секционных заседаниях были подняты такие проблемные вопросы, как защита авторского права, создание коллаборативных моделей научных школ и дефицит кадров в технической сфере.

– Для обновления реального сектора экономики нужны новые технологии, а они ведут за собой новых специалистов. Решить эту проблему можно совместно, – отметил глава фонда «Целевой капитал Сколковского института науки и технологий» Андрей Шкеть.

В конференции приняли участие заместитель главного управляющего директора, директор по региональному развитию и взаимодействию с СНГ фонда «Сколково» Александр Окунев, руководитель Фонда развития инновационного предпринимательства Ольга Середа, учредитель АО «ALT университет имени Мухамеджана Тынышпаева» Гульзана Серикова, председатель правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций Qazinnovations» Санат Аханов, директор ТОО «Казахстанский центр коммерциализации технологий» Курмангазы Омаров, генеральный директор фьючерс­ной компании Kendala Ерболат Оразбекулы.

– Университеты должны становиться диалоговыми, дискуссион­ными площадками, что будет способствовать конструктивному обсуждению назревших проблем, ведь у стран СНГ боли одни и те же. Это позволит не только повышать их престиж и квалификацию, но и заложить основу новой модели научного образования, – подчеркнула в своем выступлении Гульзана Серикова.

В завершение мероприятия была подготовлена аналитическая справка об итогах конференции и возможностях расширения международных отношений государств – участников СНГ в сфере образования, в инновационной и научно-технической сферах в современных условиях.

#Образование #наука #ВУЗ #конференция

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