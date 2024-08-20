Ввод новых школ в Кызылординской области проверили депутаты

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Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Мархабат Жайымбетов и Мурат Ергешбаев ознакомились с ходом капитального ремонта средней школы №211 в микрорайоне Мерей города Кызылорда

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В настоящее время в Кызылординской области насчитывается свыше 300 школ. При этом в наступающем учебном году по области в первый класс пойдут более 17 тысяч детей. Подготовку к новому учебному году в городе Кызылорде проверили мажилисмены Мархабат Жайымбетов и Мурат Ергешбаев. Они посетили среднюю школу №211 в микрорайоне Мерей.

По словам директора Айжан Алимовой, фундамент школы был заложен в 1989 году, сейчас здесь обучается 860 учеников. Образовательное учреждение с 35-летней историей проходит капитальный ремонт в рамках региональной предвыборной программы партии AMANAT.

Подрядчики работают строго по графику, сам капремонт начался в мае, препятствий по финансированию и закупу стройматериалов нет. Общая стоимость проекта около 365 млн тенге. Завершена внешняя облицовка, заменили окна, светильники, на верхних этажах поставили новые батареи, уложили кафель. Теперь строители обустраивают двор: укладывают брусчатку и устанавливают спортивный инвентарь. Кроме того, в школе полностью обновят мебель и учебное оборудование. Дети сядут за парты уже 1 сентября, – рассказала директор школы.

В прошлом году проблема нехватки мест в четырех школах областного центра была решена путем строительства дополнительных зданий. Кроме того, четыре школы по 1170 мест и две школы по 550 мест были введены в эксплуатацию в начале текущего года.

В рамках национального проекта «Комфортная школа» и предвыборной программы партии AMANAT в регионе планируется строительство 21 школы на 12300 мест, на сегодня ведется строительство 10 школ на 6900 мест. Остальные школы будут сданы в эксплуатацию в 2025 году. Эти меры полностью решат проблему аварийных и перегруженных школ в регионе. Кроме того, в области за счет фонда поддержки образовательной инфраструктуры ведется строительство физико-математической школы-интерната на 400 мест, школы на 100 мест в Шиелийском районе.

Качество образования и доступность школ всегда были одним из самых актуальных вопросов, и поэтому в предвыборной программе нашей партии «Вместе с народом!» мы предусмотрели создание комфортных ученических мест, строительство новых школ и детских садов, открытие творческих и спортивных секций. В 2025 году в регионе не должно быть ни одной аварийной школы. Это прямое поручение главы государства. Особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности детей, установке тревожных кнопок и камер видеонаблюдения, – сказал депутат Мархабат Жайымбетов.

#мажилис #депутат #школа #Кызылорда #регион

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