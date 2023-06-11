"Вы молодцы", - поблагодарил Токаев спасателей и волонтеров, помогавших тушить лес

После заседания оперштаба Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спасателями и волонтерами, которые участвовали в тушении пожара в Абайской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото: t.me/Aqorda

"Выражаю всем благодарность. Хочу отметить волонтеров. Вы молодцы! Ваш труд не останется незамеченным государством.

Случилась большая трагедия. Погибло 14 человек. Только что я встречался с местными жителями. Ситуация очень серьезная. Поэтому мы должны сплотиться и работать вместе, как один народ, одна нация.

Только что я провел заседание оперативного штаба, на котором мы обсудили организационные вопросы. Самое главное, мы должны своевременно реагировать на такие ситуации, особенно пожары, и не допускать человеческих жертв", – сказал президент.