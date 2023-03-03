Выбирая депутата тысячу раз подумайте, ибо бюллетень сильнее пули!

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Бигельды Габдуллин

В эти предвыборные дни я часто читаю в СМИ и слышу: надо молодых, надо молодых в депутаты! Я сам лично не против избрания молодых. Но тут проблема не в возрасте избираемого. Пусть работают в Мажилисе и маслихатах молодые люди. Но возникает законный вопрос - какие люди?

фото: kazpravda.kz

Большинство казахстанцев смутно представляют будничную работу депутата. Многим кажется, что это место тусовки, где идет парад самолюбий, демонстрация выставки амбиций, успеха, где выдают баснословную зарплату. Увы! Далеко не так!

Быть по-настоящему депутатом - это взвалить на себя адскую работу, которая забирает у человека весь световой день, к тому же, вернувшись с работы, он продолжит работу с документами. Знаю это по своему скромному опыту.

Статус депутата - это высокая должность, требующая от него большой ответственности, интеллекта, понимания современных процессов в жизни.

Одно из главных качеств, которым должен обязательно обладать парламентарий - это высокий профессионализм. Мало кто осознает, что деятельность депутата весьма обширная, затрагивающая все сферы жизни: политику, экономику, право, культуру, образование, науку, сельское хозяйство, медицину, промышленность, спорт и т.д.

Как видим, будущий депутат обязан иметь богатый жизненный и профессиональный опыт.

Скажите мне, разве 30-35 летний молодой человек может обладать такими достоинствами? Нет, еще раз нет!

К примеру, средний возраст по верхней палате Конгресса США - 64 года, а самой пожилой ее представительнице в этом году стукнет почтенные 89 лет. Там парламентариями работают по 20-25 лет, ибо это профессиональная работа. Этому делу надо серьезно учиться, нарабатывать опыт! Именно поэтому я больше всего доверяю людям среднего и старшего возраста, уже чего-то добившимся в жизни, но еще полные сил, планов и идей.

Надо помнить, что основная обязанность депутатов Парламента - законотворчество. В принимаемых ими законах отражается воля всего народа. Поэтому хочется, чтобы депутатами стали люди образованные, активные. Законотворчество - сложный процесс, в котором нет мелочей. Нужно быть способным вникать в нюансы, предвидеть последствия действия того или иного законодательного акта.

Необходимо изучить мировой опыт по обсуждаемому законопроекту, анализировать, сравнивать. Для этого, безусловно, нужны помощники, четко понимающие в сложных вопросах юриспруденции, знающие иностранные языки. А как известно, у депутата нашего Мажилиса лишь один помощник. Тогда как у сенатора США 15-17 помощников – специалистов по разным сферам жизни.

Депутаты любого уровня, как люди, занимающиеся законотворчеством, сами должны быть чисты перед законом. Простой вопрос: есть ли полная гарантия того, что человек, замеченный в каких-то коррупционных схемах, откажется от своих личных интересов в пользу общественных?

Депутат представляет интересы граждан. Поэтому он обязан быть на виду: интересоваться проблемами своих избирателей, встречаться с людьми.  Хотелось бы, чтобы депутат был человек деятельный, не только способный увидеть и сформулировать проблему, но и стать инициатором ее решения.

Вот что говорит социология по этому поводу: согласно опросу, на первом месте в рейтинге качеств депутата честность и порядочность (56%), далее идет профессионализм и образованность (49%), на третьей строчке - близость к народу (37%). Ум и интеллект политиков, по мнению избирателей, не столь принципиальны. Данным качествам досталось пятое место (27%). Меньше всего респондентов интересует внешняя привлекательность политиков (1%) и их смелость (6%).

Бесспорно еще вот что. Основными качествами депутата должны быть также патриотизм, инициативность, жизненный опыт, природный ум. Он должен предвидеть развитие страны на близкую и далекую перспективу, демонстрировать готовность и умение отстаивать свою позицию при выработке общей политики государства, вдумчивый подход при рассмотрении законодательных актов.

Уважаемые избиратели, 19 марта мы все придем к избирательному участку. Поэтому заранее изучите биографию своих будущих депутатов, программы семи политических партии и сделайте разумный выбор.

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