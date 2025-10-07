На первом этапе механизм сооплаты будет внедрен по заболеванию «артериальная гипертензия»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав запускает новый механизм амбулаторного лекарственного обеспечения – сооплату за лекарства. Пилотный проект стартует в этом году в Астане и станет дополнением к действующей системе бесплатного обеспечения лекарственными средствами, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы ведомства, внедрение сооплаты не отменяет существующий порядок получения лекарств по рецепту в поликлиниках. Граждане, как и прежде, смогут получать препараты бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Одновременно пациенты получат дополнительную возможность выбрать другой препарат в аптеках, участвующих в системе сооплаты, при этом сохраняя право на получение лекарств без оплаты.

Сооплата позволит пациентам самостоятельно принимать решение – получать лекарство на бесплатной основе или выбрать более дорогой и современный препарат, взяв на себя часть финансовой ответственности.

Разница между установленной предельной ценой по международному непатентованному наименованию и стоимостью выбранного препарата будет оплачиваться пациентом.

«На первом этапе механизм сооплаты будет внедрен по заболеванию «артериальная гипертензия». В 2024 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения препараты получили 3,3 млн пациентов, из которых 1,2 млн – с диагнозом артериальная гипертензия. Оплата в рамках механизма сооплаты будет осуществляться через сервис «Социальный кошелек» в мобильном приложении eGov – по электронному рецепту с QR-кодом. Финансирование пилотного проекта предусмотрено за счет средств Фонда социального медицинского страхования в пределах утвержденного бюджета на амбулаторное лекарственное обеспечение», – сказано в информации.

Введение механизма направлено на повышение адресности и приверженности пациентов к лечению, улучшение качества и продолжительности жизни за счет снижения осложнений, инвалидизации и смертности.

Сооплата не ограничивает, а расширяет возможности, предоставляя пациенту право выбора и обеспечивая большую гибкость и прозрачность системы лекарственного обеспечения.