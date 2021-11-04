Выдача липовых прав в спецЦОНах: Мусин провел тайный эксперимент (видео)

Общество
Скриншот с видео
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поделился результатами проведенного им тайного эксперимента по выявлению нарушений в процессе получения водительских прав в спецЦОНах страны, передает Kazpravda.kz.    

В видео, которое Мусин выложил на своей странице в Facebook, так называемый «тайный покупатель» по просьбе министра получает в одном из спецЦОНов водительские права.

Глава ведомства лично убедился, что их можно получить без сдачи практического и теоретического экзаменов.

«У нас есть номер расписки, ИИН. Мы можем по базе посмотреть, как все это делается. Где-то все-таки присутствует вмешательство со стороны, надо это выявлять. Этот эксперимент как раз поможет выявить до конца», – прокомментировал итоги эксперимента Мусин.


«После брифинга в СЦК журналисты просили поделиться результатами своего недавнего похода в спецЦОН, где лично столкнулся с нарушениями в процессе получения водительских прав. Видео, сделанное с сотрудниками службы внутренней безопасности "Правительства для граждан", послужило конкретным основанием для принятия срочных мер. Сейчас коллеги из Госкорпорации выявляют такие факты по всей стране. Материалы будут передаваться в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства», – сообщил министр.

По его словам, после старта проверок ожидаемо сократилось количество успешно сдавших практический и теоретический экзамены на права.

«Теперь ежедневно получаю статистику, например, за последние 2 недели в Нур-Султане было принято 2160 заявлений на выдачу водительских прав – из них только 30 человек смогли их получить.

В ближайшее время во всех спецЦОНах внедрим специальную систему биометрической идентификации при сдаче теоретического экзамена на права. Она позволит распознавать личность экзаменуемого и будет рассаживать в случайном порядке при тестировании. Над каждым рабочим местом будут установлены камеры. Эта система уже применяется в пилотном режиме», – отметил глава МЦРИАП.

Столкнувшиеся с фактами коррупции или других нарушениями со стороны сотрудников госкорпорации могут сообщить об этом по телефону доверия +7 700 710 14 14, 8 (7172) 95 51 14.

Напомним, ранее Антикоррупционная служба пресекла неправомерную деятельность сотрудников спецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей, которые выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание Правил дорожного движения без фактической их сдачи. 

