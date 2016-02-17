​Выдвинуты кандидатуры

Об этом вчера на брифинге журналистам заявил председатель областного филиала Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Канатбек Досалиев. Спикер проинформировал журналистов по вопросу участия филиала партии в предстоящей электоральной кампании.

Южно-Казахстанский филиал НДПП «Ауыл» является одним из наиболее активных подразделений партии в целом по республике. На специально организованной конференции определены приоритетные направления в развитии сельского хозяйства региона и социальной политики в глубинке, названы имена кандидатов в районные, городские и областной маслихаты. В списке значатся 33 фамилии. За место в областном маслихате будут бороться три претендента, включая председателя областного филиала Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» К. Досалиева.

– Мы выдвигаем достойных претендентов, – считает К. Досалиев. – Это люди, в багаже которых большой стаж работы в аграрной отрасли. Порядка десяти процентов из них уже имеют опыт депутатской работы, избирались в маслихаты разных уровней.

В рядах Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» в Южном Казахстане состоят более 35 тыс. человек. После того как Партия патриотов Казахстана присоединилась к партии «Ауыл», ряды областного филиала Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» увеличились на 2,5 тыс. человек.