Выдвижение кандидатов завершено

Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК, на котором были рассмотрены итоги выдвижения кандидатов в акимы 45 районов и городов областного значения, выборы которых пройдут в пилотном режиме 5 ноября 2023 года.

С докладом по итогам выдвижения выступил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров. Он сообщил, что всего в ходе избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов. Из них 36,24% – политическими партиями, 63,86% – путем самовыдвижения.

Наибольшая конкуренция – по 9 претендентов: в городе Курчатове (область Абай), Жуалынском районе (Жамбылская область), в Кербулакском районе (область Жетысу), в Байдибекском райо­не (Туркестанская область). Наи­меньшая – по 3 выдвиженца: в Жаксынском районе (Акмолинская область), Исатайском районе (Атырауская область), в Каратобинском районе (Западно-Казахстанская область), а также в Алтынсаринском, Денисовском, Карабалыкском районах (Костанайская область).

В процессе выдвижения проявили активность все семь зарегистрированных политических партий: ДПК «Ак жол», «Amanat», НДПП «Ауыл», «Байтақ», ОСДП, НПК, «Respublica».

Средний возраст выдвинувшихся кандидатов состав­ляет 47 лет (самому молодому – 27, самому старшему – 62 года). Наи­большее количество кандидатов в возрасте от 35 до 55 лет – 68,27%. В числе кандидатов – 13 женщин.

По данным ЦИК, 63,05% кандидатов являются госслужащими, 9,64% – работники бюджетной сферы, 14,86% – заняты в коммерческих структурах, 0,8% – работают в политических партиях и НПО, 6,83% – временно неработающие, 4,82% – представляют другие группы занятости.

При этом 21,69% выдвинутых кандидатов – экономисты, 19,28% – юристы, 14,46% – преподаватели, 13,6% – инженеры, 9,64% – имеют сельскохозяйственное образование и 21,28% – представители других специальностей.

В настоящее время проходит регистрация кандидатов в акимы, которая продлится до 18 часов 10 октября 2023 года.

Константин Петров подчерк­нул, что вся информация об итогах выдвижения размещена на сайтах соответствующих территориальных избирательных комиссий, а также сводная информация по регионам со ссылками – на сайте Центральной избирательной комиссии.

Также об итогах выдвижения кандидатов в акимы районов и городов областного значения отчитались председатели территориальных избирательных комиссий. Они проинформировали о ходе текущей кампании, результатах выдвижения кандидатов в акимы пилотных регионов и принимаемых мерах по проведению выборной кампании.

Подводя итоги выдвижения, Нурлан Абдиров отметил, что завершившийся 5 октября этап выдвижения кандидатов – один из важнейших для избирательного процесса, и он был отмечен очень высокой активностью.

Глава ЦИК подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия уделяет особое внимание вопросам широкого информирования граждан о ходе текущей избирательной кампании. На прошлом заседании председателям территориальных избирательных комиссий было поручено вопросы информацион­ного сопровождения держать на постоянном личном контроле, обеспечив всем участникам избирательного процесса доступ к информации о выборах через различные каналы коммуникаций. Максимальное содействие избирательным органам в этом вопросе должны оказать соответствующий уполномоченный орган и местные исполнительные органы.

По данному вопросу член ЦИК РК Анастасия Щегорцова сообщила о размещении информационных баннеров о дне голосования во всех регионах, где проводятся выборы акимов, начатой информационной кампании в эфирах местных телевизионных СМИ.

Председатель ЦИК поставил регионам задачу усилить работу в данном направлении и предоставить кандидатам дос­таточное количество мест для размещения агитационных печатных материалов.

Нурлан Абдиров также напомнил, что начиная с 26 сентября в рамках подготовки и проведения выборов акимов пилотных районов и городов областного значения члены ЦИК начали инс­пекционные выезды в регионы в целях оказания методической и практической помощи территориальным избирательным комиссиям.

Так, на сегодняшний день члены ЦИК посетили 24 пилотных района и города областного значения в девяти регионах – Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жетысу, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, ознакомились с ходом подготовки к проведению выборов, дали разъяснения по вопросам, возникающим у участников избирательного процесса, проработали практические кейсы.

В ходе инспекционных выездов большое внимание уделяется вопросам контроля качества проводимых по каскадному методу обучающих семинаров на местах, организованных район­ными территориальными избирательными комиссиями для членов участковых избирательных комиссий.