Выдвижение кандидатов завершено Статьи 9 октября 2023 г. 4:00 1 Лилия Сыздыкова В Центризбиркоме подвели итоги выдвижения кандидатов в акимы районов и городов областного значения. Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК, на котором были рассмотрены итоги выдвижения кандидатов в акимы 45 районов и городов областного значения, выборы которых пройдут в пилотном режиме 5 ноября 2023 года. С докладом по итогам выдвижения выступил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров. Он сообщил, что всего в ходе избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов. Из них 36,24% – политическими партиями, 63,86% – путем самовыдвижения. Наибольшая конкуренция – по 9 претендентов: в городе Курчатове (область Абай), Жуалынском районе (Жамбылская область), в Кербулакском районе (область Жетысу), в Байдибекском районе (Туркестанская область). Наименьшая – по 3 выдвиженца: в Жаксынском районе (Акмолинская область), Исатайском районе (Атырауская область), в Каратобинском районе (Западно-Казахстанская область), а также в Алтынсаринском, Денисовском, Карабалыкском районах (Костанайская область). В процессе выдвижения проявили активность все семь зарегистрированных политических партий: ДПК «Ак жол», «Amanat», НДПП «Ауыл», «Байтақ», ОСДП, НПК, «Respublica». Средний возраст выдвинувшихся кандидатов составляет 47 лет (самому молодому – 27, самому старшему – 62 года). Наибольшее количество кандидатов в возрасте от 35 до 55 лет – 68,27%. В числе кандидатов – 13 женщин. По данным ЦИК, 63,05% кандидатов являются госслужащими, 9,64% – работники бюджетной сферы, 14,86% – заняты в коммерческих структурах, 0,8% – работают в политических партиях и НПО, 6,83% – временно неработающие, 4,82% – представляют другие группы занятости. При этом 21,69% выдвинутых кандидатов – экономисты, 19,28% – юристы, 14,46% – преподаватели, 13,6% – инженеры, 9,64% – имеют сельскохозяйственное образование и 21,28% – представители других специальностей. В настоящее время проходит регистрация кандидатов в акимы, которая продлится до 18 часов 10 октября 2023 года. Константин Петров подчеркнул, что вся информация об итогах выдвижения размещена на сайтах соответствующих территориальных избирательных комиссий, а также сводная информация по регионам со ссылками – на сайте Центральной избирательной комиссии. Также об итогах выдвижения кандидатов в акимы районов и городов областного значения отчитались председатели территориальных избирательных комиссий. Они проинформировали о ходе текущей кампании, результатах выдвижения кандидатов в акимы пилотных регионов и принимаемых мерах по проведению выборной кампании. Подводя итоги выдвижения, Нурлан Абдиров отметил, что завершившийся 5 октября этап выдвижения кандидатов – один из важнейших для избирательного процесса, и он был отмечен очень высокой активностью. Глава ЦИК подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия уделяет особое внимание вопросам широкого информирования граждан о ходе текущей избирательной кампании. На прошлом заседании председателям территориальных избирательных комиссий было поручено вопросы информационного сопровождения держать на постоянном личном контроле, обеспечив всем участникам избирательного процесса доступ к информации о выборах через различные каналы коммуникаций. Максимальное содействие избирательным органам в этом вопросе должны оказать соответствующий уполномоченный орган и местные исполнительные органы. По данному вопросу член ЦИК РК Анастасия Щегорцова сообщила о размещении информационных баннеров о дне голосования во всех регионах, где проводятся выборы акимов, начатой информационной кампании в эфирах местных телевизионных СМИ. Председатель ЦИК поставил регионам задачу усилить работу в данном направлении и предоставить кандидатам достаточное количество мест для размещения агитационных печатных материалов. Нурлан Абдиров также напомнил, что начиная с 26 сентября в рамках подготовки и проведения выборов акимов пилотных районов и городов областного значения члены ЦИК начали инспекционные выезды в регионы в целях оказания методической и практической помощи территориальным избирательным комиссиям. Так, на сегодняшний день члены ЦИК посетили 24 пилотных района и города областного значения в девяти регионах – Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жетысу, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, ознакомились с ходом подготовки к проведению выборов, дали разъяснения по вопросам, возникающим у участников избирательного процесса, проработали практические кейсы. В ходе инспекционных выездов большое внимание уделяется вопросам контроля качества проводимых по каскадному методу обучающих семинаров на местах, организованных районными территориальными избирательными комиссиями для членов участковых избирательных комиссий.