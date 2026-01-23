Двух человек осудили за мошенничество в сфере медстрахования в Астане

21 января  в Астане огласили приговор в отношении двух граждан, обвиняемых в мошенничестве в сфере обязательного медстрахования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской суд

Судом установлено, что учредитель медицинской организации с апреля по июль 2023 года организовал незаконную схему фиктивного прикрепления граждан к своей организации.

Он предложил специалисту «Астанинского филиала Национального научного центра развития здравоохранения» за денежное вознаграждение обеспечить незаконное одобрение и утверждение фиктивных заявок по прикреплению граждан.

Тот согласился и утвердил фиктивные заявки.

В результате преступных действий  к медорганизации было «прикреплено» более 15 тысяч граждан, что повлекло незаконное получение денежных средств Фонда социального медицинского страхования.

Согласно заключению, Фонду причинён ущерб в особо крупном размере на сумму около 80 млн тенге, из которых 7,5 млн тенге составляют материальный ущерб, причинённый непосредственно действиями учредителя ТОО.

Полученные деньги указанные лица разделили между собой. Подсудимые вину признали полностью, сторона защиты просила назначить условное наказание.

С учётом характера и тяжести совершённого преступления, а также того, что ущерб в особо крупном размере не возмещён, суд назначил учредителю 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. А специалисту фонда -  3 года лишения свободы. Но на основании закона об амнистии срок наказания сокращён на 1/5 и окончательно определён в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что ранее сообщалось, что комплексная проверка Фонда социального медицинского страхования выявила массу нарушений и злоупотреблений. В основном это банальные приписки и вопиющие факты фальсификаций документов с целью хищений государственных средств в огромных масштабах.

«Вся страна мобилизует усилия и средства для качественного экономического роста и строительства инфраструктурных проектов, развития здравоохранения, в это же время выделяемые на социальную сферу огромные финансовые средства попросту разворовываются», - сказал Президент Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Кызылорде.

Он поддержал решение Правительства передать Фонд социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов. 

