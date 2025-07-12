Ребята прослушали вводные лекции по соблюдению техники безопасности на производстве, надели спец­одежду, без которой на территории предприятия находиться никак нельзя, увидели весь производственный процесс добычи меди из руды и то, как проводят досуг сот­рудники после рабочей смены. Многие уже задумались о поступлении в профильный колледж и вуз. Школьники были проинформированы о ежегодных грантах, предоставляемых компанией для обучения, программах стажировок на предприятии.

После экскурсии учителя и школьники поделились своими впечатлениями, пожелав компании дальнейшего процветания.