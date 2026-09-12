Город ускоренного развития
Косман Кажкенов, главный эксперт отдела социально-экономического анализа Института общественной политики
Опыт стран с развитой экономикой показывает: инвестиции идут туда, где стабильна и предсказуема правовая среда. И именно эта логика заложена в новой Конституции, вступившей в силу 1 июля. Она предусматривает возможность создания специальных правовых режимов в финансовой сфере и на отдельных территориях. Одним из первых проектов нового формата стал Алатау, получивший статус «города ускоренного развития».