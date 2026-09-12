Город ускоренного развития

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Косман Кажкенов, главный эксперт отдела социально-экономического анализа Института общественной политики

Опыт стран с развитой экономикой показывает: инвестиции идут туда, где стабильна и предсказуема правовая среда. И именно эта логика заложена в новой Конституции, вступившей в силу 1 июля. Она предусматривает возможность создания специальных правовых режимов в финансовой сфере и на отдельных территориях. Одним из первых проектов нового формата стал Алатау, получивший статус «города ускоренного развития».

Специальный статус призван превратить Алатау в международный экономический, технологический, научно-образовательный, торговый и инвестиционный центр. Для этого здесь формируется особый экономический и управленческий режим, ориентированный на привлечение частного капитала, развитие высокотехнологичных отраслей и строи­тельство современной городской инфраструктуры.

Экономическая модель Алатау предусматривает упрощенную реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, применение специальных механизмов государственно-частного партнерства, а также особых налоговых, таможенных, валютных и бюджетных режимов. Кроме того, для финансирования крупных проектов предусмотрена возможность привлечения займов международных финансовых организаций и выпуска ценных бумаг. Архитектура развития города основана на передовых международных практиках и рассчитана на долго­срочную перспективу.

На сегодня Правительством разработана дорожная карта, включающая 36 масштабных инфраструктурных проектов. Одновременно сформирован инвестиционный портфель из 53 проектов общей стоимостью около 2 трлн тенге. По предварительным оценкам, их реализация позволит создать порядка 51 тыс. новых рабочих мест.

Одним из наиболее значимых с экономической точки зрения нововведений стала специальная двух­уровневая бюджетная система. Средства местного бюджета направляются на выполнение государственных функций, содержание городского хозяйства и социальной инфраструктуры. Бюджет госфонда предназначен для финансирования деятельности специальной админист­рации и реализации стратегических проектов.

Основные налоговые поступления остаются в самом городе. Изъя­тие средств местного бюджета и бюджета государственного фонда в другие бюджеты не допускается до достижения Алатау финансовой самодостаточности. Неиспользованные средства и образовавшаяся экономия также сохраняются в распоряжении города и направляются на его дальнейшее развитие.

Такой подход служит важным сигналом для инвесторов: средства, поступающие в город, работают на его же развитие.

Система управления Алатау включает спецадминистрацию, акимат и маслихат. Стратегические, регуляторные, инвестиционные и контрольные функции сосредоточены в специальной администрации, высшим органом которой является Совет под председательством Премьер-министра. Он утверждает стратегию развития населенного пункта, бюджет, градостроительные документы и структуру органов управления.

За местными исполнительными органами закреплено текущее управление городским хозяйством, коммунальной собственностью и социальной инфраструктурой. Мас­лихат утверждает местный бюджет и социально-экономические прог­раммы, а также обеспечивает участие населения в решении вопросов местного значения.

Значительная часть городских процессов будет автоматизирована в рамках концепции Alatau
AI-Driven City. Искусственный интеллект предполагается использовать для анализа данных, координации городских служб, управления инфраструктурой и повышения качества принимаемых решений.

Таким образом, специальный статус Алатау – это не просто модель нового города, а новый инструмент экономической политики. Стабильный правовой режим, сохранение налоговых поступлений в городе и самостоятельная модель управления должны сформировать инвестиционно привлекательную и технологичную среду.

При последовательной реализации этих принципов Алатау способен стать новой точкой экономического роста Казахстана.

#экономика #проекты #Алатау

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