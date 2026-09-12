Оградить детей от цифровых угроз

Наигранная «дружба»

Как противостоять киберугрозам, мы спросили у главного эксперта Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и проект-менеджера Fingramota.kz Гадильбека Акима, экспертов IT-компании QazCloud и психологов.

Мир цифрового пространства со всем разнообразием социальных сетей, игр и виртуальных площадок с каждым днем поглощает все больше взрослых и детей. Чтобы убедиться в этом, достаточно проехать в переполненном автобусе. Встретить там пассажира, чье внимание не поглощено гаджетом, – большая редкость.

Пугает не сам факт наличия у людей цифровых технологий, а то, что виртуальный контент заменяет реальность. Особенно это опасно, когда мы говорим о детях, поскольку ни их психологичес­кое сознание, ни цифровая и правовая грамотность не способны противостоять продуманным схемам обмана.

– Самая рискованная территория для детей и подростков – онлайн-игры, где все начинается весьма безобидно. Ребенку пишут с красивого профиля – мошенники часто маскируются под популярных стримеров из знакомых игр – и предлагают подарок: игровую валюту, редкий предмет, аккаунт или доступ к закрытым возможностям. Дальше сюжет развивается по одинаковому сценарию. Появляется ссылка или просьба ввести код и пароль. Подросток в полной уверенности, что просто получает бонус, вводит данные, но на самом деле передает доступ к своему аккаунту, – объясняет Гадильбек Аким.

В итоге юный пользователь теряет игровой профиль. Но это полбеды. Самое опасное, когда ребенку пишет якобы сверстник, но на самом деле за профилем скрывается фейковый аккаунт. Злоумышленник заводит разговор, знакомится, а потом постепенно выманивает данные родителей или фото­графии банковских карт. Злоумышленник может написать так: «Покажи, как выглядит твоя карта?» Ребенок, ничего не подозревая, отправляет фотографию или данные чужому человеку. В итоге преступники могут снять с карты деньги или оформить кредиты.

– Как аферисты вообще находят детей? В основном через стримы и TikTok. Жертве предлагают бесплатно забрать прокачанный игровой аккаунт, но взамен просят «незначительную благодарность»: данные банковской карты родителей и небольшой перевод на сайт со ставками. И дети верят! У нас был случай, когда подросток вот так, по доверчивости, перевел мошеннику 1 100 000 тенге, – приводит пример эксперт.

Другая схема обмана – «развод» на платформе Steam, с которым часто сталкиваются казахстанцы. Мошенники находят объявления о продаже игрового инвентаря, договариваются о якобы честном виртуальном обмене, забирают ценные предметы, а потом моментально отправляют продавца в бан, не заплатив ни копейки.

– Чтобы защитить детей от цифровых угроз, с ними нужно говорить честно и на равных. Не читать нотации, а показывать реальные истории, объяснять, что под видом друга из игры вполне может оказаться мошенник. И главное правило, которое нужно озвучить детям: не отправлять никаких паролей, кодов из SMS, фотографий документов и банковских карт! Даже если за это обещают игровой инвентарь. Родителям тоже стоит быть внимательными: установить лимит на детской карте, подключить уведомления, интересоваться, с кем ребенок общается и на какие сайты заходит. Кроме того, заглядывайте в цифровой мир сына или дочери, интересуйтесь, во что он играет, с кем переписывается. Научите его вместе с вами проверять адреса сайтов на подлинность. Включите безопасный режим в браузере и настройте родительский контроль, – советует Гадильбек Аким.

Обучающий медиапортал Fingramota.kz – один из проектов, реализуемых Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, по повышению финграмотности населения. Здесь можно узнать о том, как лучше распорядиться имеющимися средствами, защитить свои права потребителей финуслуг, противостоять мошенникам и финансовым пирамидам, освоить мир электронных денег, оспорить свою кредитную историю и многое другое. Очень важно выстраивание алгоритма действий на случай беды. Ребенок должен четко знать: если его пытаются обмануть или запугать, он сразу делает скриншоты переписки, блокирует подозрительный контакт и идет к папе с мамой.

Эксперты QazCloud тоже советуют родителям выстроить с ребенком доверительные отношения, чтобы в случае любой ошибки или обмана он не боялся сразу обратиться к взрослым, ведь в вопросах кибербезопасности скорость реакции решает если не все, то многое.

Важно обсудить с детьми базовую цифровую гигиену: объяснить табу на передачу любых личных данных, паролей, кодов из SMS, банковских карт и вход в чужие учетные записи вроде Apple ID или Google, научить игнорировать подозрительные ссылки и спешку со стороны незнакомцев, а также настроить двухфакторную аутентификацию, разные пароли и приватность в соцсетях. Не помешает придумать секретное семейное кодовое слово для проверки сомнительных сообщений, рекомендуют специалисты в области цифровых технологий.

Бой сетевой травле

Финансовые потери – лишь одна сторона медали. Другая, не менее опас­ная – психологическая травля. Кибербуллинг сегодня стал изощренным: от бесконечных оскорблений и создания фейковых аккаунтов для унижения подростка до прямого шантажа.

По словам семейного психолога Яскара Сабитова, масштаб проблемы напрямую зависит от степени вовлеченности несовершеннолетнего в виртуальный мир.

– Для начала важно понять: если ребенок проводит в Интернете два-четыре часа в день, но при этом гуляет со сверстниками, посещает кружки и активно общается с родителями, то его психике ничего не угрожает. Совсем иначе складывается ситуация с детьми, которые проводят с телефоном или ноутбуком круглые сутки. Проблема усугубляется, когда родители не знают, в какие игры играет их ребенок, и совершенно в них не разбираются. Если взрослым неинтересно, чем живет подросток, он никогда не станет делиться с ними своими переживаниями и тем более не расскажет о столкновении с угрозами. Родителям также необходимо принять тот факт, что в социальных сетях и онлайн-играх дети часто используют ненормативную лексику. Виртуальная среда бывает крайне токсичной, но сегодня это часть жизни подростка и один из элементов его социализации среди сверстников, – поясняет психолог.

Первое, о чем нужно договориться с ребенком: он не должен бояться, что за откровенность у него отберут телефон или запретят играть. Дети прекрасно знают, что за мат или плохое поведение их накажут, и именно из-за этого страха они скрывают от родителей свои проблемы.

– Если вам удалось выстроить доверительные отношения, можно переходить к практическим советам. Родителям необходимо подробно обсудить с ребенком риски, с которыми можно столкнуться в Сети, – продолжает эксперт. – Раньше детей учили не уходить с незнакомцами, не брать у них конфеты и не соглашаться «посмотреть котят». Сегодня к этим правилам нужно добавить цифровую гигиену: не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не отправлять свои фотографии посторонним людям. При этом важно помнить: ребенок, у которого есть полноценный контакт с семьей и здоровая социализация в реальной жизни, изначально более защищен. Ему просто не придется терпеть сомнительную «дружбу» в социальных сетях, ведь у него всегда будет выбор, с кем общаться.

Яскар Сабитов напоминает о базовых правилах цифровой безопасности: использовать инструменты платформы (ребенок должен уметь отправлять жалобы на токсичных пользователей и блокировать их в соцсетях) и «не кормить» троллей (ни в коем случае нельзя отвечать на оскорбления и раздувать конфликт, а в случае агрессии лучше просто отложить телефон, прервать контакт и успокоиться).

Что получается? Защитить ребенка от кибермошенников и буллинга могут не жесткие запреты или тотальный контроль, а только крепкое доверие в семье. Когда подросток уверен, что дома его выслушают без осуждения и не отберут гаджет за ошибку, он сам вовремя расскажет взрослым о сетевых угрозах, что позволит предотвратить и финансовые потери, и психологические травмы.