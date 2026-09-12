Сплетенные нити родовой памяти

Статьи,Творчество
Людмила Гордеева

Батима Заурбекова – признанный мастер гобелена

фото из личного архива Батимы Заурбековой

Накануне 80-летнего юбилея художница получила высокую государственную награду – орден «Отан». Путь к вершинам национального искусства занял у Батимы Заурбековой почти 60 лет, она стояла у истоков казахстанской школы гобелена и считается первой женщиной в стране, посвятившей свое дарование этому виду декоративно-прикладного искусства.

Окончив отделение дизайна Алматинского художественного училища в 1969 году, она со всей определенностью сделала свой выбор и на протяжении долгих лет остается последователем гобеленового ткачества. Батима Есмуратовна – член Союза художников РК, лауреат Государственной премии КазССР им. Ш. Уалиханова, заслуженный деятель Казахстана. Сегодня эксперты говорят о ней как о мастере, создавшем собственный художественный язык и оставившем заметный след в национальном изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. В ее творческом активе более 200 работ, среди которых, помимо гобеленов, живописные, декоративные полотна, портреты и натюрморты.

Техника гобелена широко известна благодаря западной культуре. Однако произведенные в Европе тканые картины имеют много общего с традиционным казахским гладким ткачеством: алаша, тақыр кілем, бау и басқұр. К плоскому гобелену, который создается на ткацком станке и отличается высокой плотностью плетения, когда-то обратилась и Батима Заурбекова.

Школу профессионального казахстанского гобеленового ткачест­ва формировало целое поколение художников. Ему посвятили свой талант Курасбек Тыныбеков и его соратники, внесшие лепту в становление национального искусства гобелена. Однако у Заурбековой неоспоримое право считаться основоположницей его женской линии. Заслуга художницы еще и в том, что благодаря ее творчеству гобелен в Казахстане стал развиваться как самостоятельное направление профессионального искусства.

Этническая философия легла в основу самых интересных и значительных работ мастера. В ее полотнах художественное переосмысление получают казахские орнаменты, исторические сюжеты, этнография, фольклор. А цветовым лейтмотивом большинства произведений Заурбековой становятся характерные краски растительного и животного мира казахской степи, из которых сплетается смысловой фон, основа тканого полотна.

Наталия Баженова, руководитель отдела декоративно-прикладного искусства Казахстана НМИ им. А. Кастеева, считает, что произведения художницы позволяют проследить хронологию развития ее художественного почерка: «Прос­тор», «Мастерица», «Мир», «Ожидание», «Узату», «Мать-Земля».

– Меняются композиционные решения и цветовые сочетания, однако сохраняется характерное для художницы внимание к нацио­нальной теме, образу человека и декоративной выразительнос­ти, – объясняет сотрудница музея.

Искусствовед особо отмечает значение, которое автор придает орнаментированию. Обращаясь к традиционным мотивам, она особым способом соединяет их с собственной композицией, пластикой и цветом. По словам Наталии Баженовой, выразительная работа с цветом придает произведениям художницы ритмичность, обобщенность форм и цельность композиции.

В фондах Государственного музея искусств им. А. Кастеева хранятся 17 произведений Батимы Заурбековой. Они признаны художественным наследием страны и входят в золотой фонд национального искусства. За рубежом, у частных коллекционеров Австралии, Германии, Франции, США, Италии, Канады, Турции и Швейцарии, также хранятся работы Батимы Заурбековой, которые передают яркий национальный колорит казахской земли.

Как отмечает Наталия Баженова, если Заурбекова обращается к истории, этнографии или фольклору, семейным и родовым ценностям, передает мотивы национальной культуры, то это не прямолинейные образы и буквальное копирование традиционных элементов. Мастерица излагает собственную картину мира авторским художественным языком, деликатно увязывая современность с культурным наследием.

Центральные темы в работах Батимы Заурбековой – родная земля, национальная память, духовное наследие. А самая любимая, пожалуй, – женщина. Девушка, невеста, мать, мастерица... Через эти образы раскрываются ценности семьи, материнства, любви, наследования и преемственности.

Знакомство с творчеством мас­тера позволяет понять, как орнамент, фольклор, природа и традиционные образы получают новую жизнь в современном декоративном искусстве, наполняя его актуальными смыслами и художественным богатством.

#культура #творчество #Батима Заурбекова

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