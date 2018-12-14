​Выражена поддержка

В ходе встречи Нурсултан ­Назарбаев выразил поддерж­ку Станиславу Засю в качестве кандидата на пост Генерального секретаря ОДКБ.

– В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать Вашу кандидатуру, предложенную Александром Григорьевичем Лукашенко. Вы уже начали встречаться с руководителями государств – членов организации. Были в Бишкеке. Как известно, Кыргызская Республика сейчас председательствует в ОДКБ. Уверен, что Ваши встречи прошли хорошо, – сказал Президент.

Глава государства отметил, что Станислав Зась обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на указанной должности.

– Вы являетесь военным и имее­те соответствующее образование. Работали в генеральном штабе, Совете безо­пасности Рес­публики Беларусь. Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать Вас, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе беседы Глава государства также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы ОДКБ, сообщила пресс-служба Президента РК.