Вырос уровень раскрываемости интернет-мошенничеств

Закон и Порядок
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Соцсети, онлайн-магазины, мобильные приложения давно стали частью повседневной жизни казахстанцев. Вместе с удобством цифровых сервисов растет и количество киберпреступлений. Злоумышленники идут на разные ухищрения: используют телефонные звонки и поддельные сайты, SIM-box-устройства, а также услуги дропперов.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказал начальник департамен­та по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Жандос Суйынбай, этот вид мошенничества часто носит транснацио­нальный характер, поэтому меняются и подходы к борьбе с ним.

Так, в этом году ведомство приступило к реализации прог­раммы по противодействию киберпреступности на 2026–2028 годы.

Одним из нововведений стало изменение формата оперативно-профилактических мероприятий. Если ранее они длились три дня, то теперь их продолжительность составляет три месяца, что необходимо для международного взаимодействия.

Одним из крупнейших за пос­ледние месяцы стало ОПМ Anti-fraud. По его итогам выявлено 827 киберпреступлений. Правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась обналичиванием средств. Ущерб по пяти уголовным делам составил 20 млн тенге.

Всего в ходе операции установлены 909 лиц, причастных к киберпреступлениям, включая 12 иностранных граждан.

Пресечена деятельность 380 человек, участвовавших в незаконном обороте средств. Большинство из них были дропперами, предоставлявшими свои банковские счета для вывода похищенных денег. Также выявлен 61 «активатор». Они занимались массовой регистрацией SIM-карт и аккаун­тов мессенджеров для последующей продажи зарубежным call-центрам.

Объемы изъятых материалов демонстрируют масштабы теневой инфраструктуры интернет-мошенничества. Из незаконного оборота полицейские изъяли 17 тыс. различных предметов, среди которых пять SIM-box-устройств, 6,2 тыс. SIM-карт, 358 банковских карт и более сотни похищенных мобильных телефонов.

В Казахстан специально приезжают иностранные граждане для организации мошенничес­кой инфраструктуры.

Так, правоохранительными органами задержаны трое иностранцев, обеспечивавших вывод за рубеж более 100 млн тенге, полученных преступным путем.

– Для выявления мошенников мы активно взаимодействуем с зарубежными партнерами, налажены прямые каналы связи и обмена информацией, – сообщил Жандос Суйынбай. – Например, в конце марта МВД Казахстана совмест­но с полицией Украины провело масш­табную спецоперацию. Прекращена деятельность трех мошеннических call-центров, расположенных в городе Днепре. Задержаны 53 гражданина Украины, установлено более 160 казахстанских потерпевших, причиненный им ущерб будет возмещен по решению украинского суда. Планируется проведение аналогичных совместных операций и в других странах.

Кроме того, Казахстан ведет работу по ратификации Будапештской конвенции о компьютерных преступлениях и Конвенции ООН по противодействию
киберпреступности.

Отдельное внимание правоохранительные органы уделяют борьбе со сваттингом – ложными сообщениями о терроризме.

В ходе ОПМ задержаны четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, которые распространяли подобные сообщения и дестабилизировали обстановку в регионах страны. Как напомнил представитель МВД, сваттинг относится к категории тяжких прес­туплений, за совершение таких действий предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

В целом по итогам четырех месяцев текущего года регистрация интернет-мошенничеств в Казахстане снизилась на 2,5%.При этом уровень раскрываемос­ти вырос с 32,2 до 40,6%. МВД также проводит работу по пресечению использования телекоммуникационной инфраструктуры в прес­тупных целях. За этот период было заблокировано 147 млн мошеннических звонков.

– Ключевым элементом противодействия интернет-мошенничеству остается взаимодействие МВД с Антифрод-центром Национального банка Казахстана, – отметил Жандос Суйынбай. – За отчетный период сформировано 111 тысяч инцидентов, из которых около 44 тысяч поступили от органов внутренних дел.

В результате удалось заблокировать 2,1 млрд тенге на счетах отправителей и более 700 млн тенге на счетах дропперов. Потерпевшим возвращено 528 млн тенге.

На официальном сайте МВД действует специальный раздел по борьбе с киберпреступностью, также работают сайт cybercrime.kz, страницы в соц­сетях и мессенджерах, где регулярно пуб­ликуется информация о схемах интернет-мошенничества и способах защиты от них.

В завершение представитель МВД призвал казахстанцев соб­людать элементарные правила кибергигиены: никому не передавать данные банковских карт, пароли и SMS-коды, не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев и не переходить по подозрительным ссылкам.

#МВД #интернет-мошенничество #киберпреступления

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