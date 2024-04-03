Выросла посещаемость Национальной электронной библиотеки

По данным Министерства культуры и информации РК, контент НЭБ был просмотрен 1 696 874 раза – рост составил 40%. На 192% увеличилось количество скачиваний разрешенных авторами документов (640 702 скачивания). Кроме того, количество пользователей увеличилось на 68%, посещаемость – на 52%.

Национальную электронную библиотеку Казахстана посещают пользователи из более чем 100 стран мира. В основном это граждане России, Франции, Узбекистана, Турции, США, КНР, Германии, Кыргызстана, Индонезии.

КазНЭБ – проект Национальной академической библиотеки Министерства культуры и информации, который реализуется в целях сохранения и передачи последующим поколениям интеллектуального наследия Казахстана. Это первый государственный библиотечный портал, на котором в открытом доступе содержится огромный массив информации по истории и культуре Казахстана.

В фонде насчитывается более 75 тыс. документов на 64 языках мира. В том числе более 10 тыс. оцифрованных редких книг и рукописей на арабском, персидском, татарском, чагатайском и других языках, периодические издания, диссертации и авторефераты, аудио-, видеофайлы, карты, казахские народные песни и кюи, аудиоверсии эпосов.

Национальная электронная библиотека наладила сотрудничество с более чем 200 партнерами, в числе которых научно-исследовательские институты, международные организации, высшие учебные заведения, академии, библиотеки, издательства.