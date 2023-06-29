Выросло число отравившихся в кафе в Кентау

67 человек обратились в Кентаускую городскую инфекционную больницу.

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67 человек обратились в Кентаускую городскую инфекционную больницу после посещения кафе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодняшний день в Кентаускую городскую инфекционную больницу за медицинской помощью обратились 67 больных, которые ели в кафе "Ризык Раян" суши, лаваш, пиццу, чикен. Из них 40 детей, 27 взрослых, 2 беременные. Состояние средней степени тяжести, в динамике стабильные, с улучшением", – прокомментировала заведующая отделением инфекционных заболеваний Кентауской городской больницы Айгуль Сурамисова.

Напомним, 27 июня после посещения одного из кафе города Кентау 58 человек оказались в больнице с отравлением.