Вышел трейлер третьего сезона сериала «Дом Дракона»

Кино
Айман Аманжолова
корреспондент

Третий сезон "Дома дракона" стартует сразу после событий второго: впереди полномасштабная война Пляска Драконов и битва в Глотке

Фото: скриншот видео

HBO выпустил долгожданный трейлер третьего сезона сериала "Дом дракона" и объявил дату премьеры популярного фэнтезийного сериала - 21 июня 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Финальный эпизод восьмисерийного сезона выйдет 9 августа.

В трейлере Дейемон Таргариен (Мэтт Смит) обращается к своей племяннице Рейенире Таргариен (Эмма Д`Арси) со словами: "Теперь у тебя сила, которой не обладал ни один мужчина".

Третий сезон "Дома дракона" стартует сразу после событий второго: впереди полномасштабная война Пляска Драконов и битва в Глотке. В трейлере Таргариены, Хайтауэры и другие дома сражаются, а отношения между ключевыми персонажами продолжают рушиться.

С момента выхода второго сезона "Дома дракона" вышло еще одно шоу по вселенной Джорджа Р.Р. Мартина - "Рыцарь Семи Королевств", получившее высокие оценки критиков и зрителей.

Кроме того, в начале марта текущего года стало известно, что Warner Bros. разрабатывает приквел-фильм, посвященный Эйгону I Завоевателю - основателю династии Таргариенов.

 

#кино #трейлер #Дом Драконов

