С самых первых дней молодое независимое государство обрело надежных защитников – пат­риотов, готовых оберегать покой Родины на небесных рубежах. Среди них – представители летной династии Жуковых, для которых любовь к Родине и небу неразделима.

Первым «встал на крыло» ­Павел Дмитриевич Жуков. Отучившись в Ейском высшем военном авиа­ционном ордена Ленина училище летчиков имени дважды Героя Советского Сою­за летчика-космонавта СССР В. М. Комарова, основатель летной династии всю жизнь пролетал на «кукурузнике» (Ан-2). Он так крепко полюбил голубую высь, что привил эту любовь и свое­му сыну Дмитрию, который над выбором профессии долго не думал: какие могут быть сомнения?

Дмитрий Жуков в 1980-х уехал из родного Джамбула поступать в Ставропольское летное военное училище, после окончания которого по распределению отправился служить в город Моршанск Тамбовской области. Уже не один: следом за молодым мужем поехала супруга Галина. С будущей преподавательницей русского языка и литературы курсант Жуков познакомился в родном городе, бывая дома на каникулах. На четвертом курсе сыграли свадьбу. Спустя еще полтора года летчика перевели в Андижан (Республика Узбекистан), где он и прослужил до начала 1990-х.

После распада Союза семья вернулась домой в теперь уже независимый Казахстан. Опытному летчику сразу нашлось место в подразделениях Министерства обороны РК. Но военная служба – она такая: сегодня тут, завт­ра – там. Перевели в Алматы, в воинскую часть 3656 Внутренних войск МВД РК. И снова – новые должности, карьерный рост. На заслуженный отдых заместитель командира по летной подготовке Дмитрий Павлович вышел со звездочками подполковника на погонах.

Но летчик, а тем более военный – это не просто призвание, но еще и любовь к Родине, преданность долгу, передающиеся из поколения в поколение. Сын Артем пошел по стопам отца. Ровесник Конституции, будущий военный родился в Таразе в 1995 году, он младший из трех детей. Ничего удивительного, что рос мальчик в авиационной среде – к Дмитрию Павловичу часто приходили друзья и коллеги.

– В памяти отложилось, как все собирались за одним большим столом и часами разговаривали о службе, о жизни, об особенных интересных моментах, связанных с авиацией. Когда у отца спрашивали, кем станет сын, он, не задумываясь, отвечал: «Летчиком!» – вспоминает Артем.

Подросшего сына отец час­то брал с собой на аэродром. Восторга было – не передать! Можно посмотреть, потрогать не просто технику – настоящий самолет, еще и военный. Постепенно у Артема прочно засело в голове: небо – вот до куда надо дорасти. Дмитрий Павлович за годы службы успел посидеть за штурвалом разных воздушных судов, став настоящим профи в своем деле, и сын мечтал: вот бы достичь хотя бы малой толики того мастерства, которым обладает его отец.

Все сбылось. В 2019 году ­Артем окончил Краснодарское высшее военное авиационное ордена Дружбы народов училище летчиков им. Героя Советского Союза А. Серова.

– Первые самостоятельные полеты – особое чувство. Когда инструктор впервые оставляет тебя одного в кабине, ты понимаешь: отныне все зависит только от тебя. В такие моменты обостряются все ощущения. Ты слышишь звук самолета, чувствуешь каждое движение штурвала. А после посадки переполняет гордость: пусть в небе ты был всего несколько минут, но ты сделал это, – делится Артем.

К слову, есть в этой профессии необычная традиция: после приземления курсанта ждут однокурсники и летчики-инструкторы, которые бьют приземлившегося «пятой точкой» о борт самолета, с этого момента он считается полноправным летчиком.

После выпуска новоиспеченный офицер был назначен на должность помощника командира, а с 2023 года Артем Жуков – командир воздушного корабля.

– Ни разу не пожалел о своем выборе! Для меня это не только профессия, но и образ жизни. Только в небе понимаешь, что человек – крошечная деталь огромного мира, – признается летчик.

Теперь отец и сын Жуковы вмес­те бороздят просторы казахстанского неба. Дмитрий Павлович после выхода на заслуженный отдых продолжает трудиться в сфере гражданской авиации, и, как рассказывает Артем, случается, что, находясь за штурвалом, можно услышать и голос отца в радиообмене. А это значит, что его самолет где-то совсем рядом.

– Знаете, это на самом деле очень волнительно, просто сюжет из кинофильма, – улыбается Артем. – Бывает, что встречаемся с отцом в аэропорту другого города во время командировочных вылетов. И с возрастом я все больше понимаю, насколько сильно он увлечен делом всей своей жизни, и насколько сильна его любовь к небу.

Сейчас у Артема Жукова подрастает возможный продолжатель летной династии – сын Дмитрий, названный в честь дедушки. И теперь уже Артем приводит сына в воинскую часть на День открытых дверей и показывает крылатые машины. Кто знает, может, когда-то и его голос будет передавать отцу привет в радиообмене...