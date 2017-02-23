​«Выстрелили» по полной

Фото Данияра Майлыбаева и Изтургана Аладуева

Когда погода в Саппоро резко портится с утра, то казахстанцам уже можно прогнозировать минимум одну из высших наград зимних континентальных Игр. Вот и вчера, казалось бы, не самые лучшие условия именно для биатлонистов, но выстрелили они практически по полной.

Первым победу в спринте на 10 км нам принес Ян Савицкий, причем следом за ним финишировал и еще один казахстанец Василий Подкорытов. Савицкий допустил всего один промах, пробежав дистанцию за 26 минут 59,2 секунды, а Подкорытов, промахнувшийся дважды, уступил ему 15 секунд. Компанию им составил пришедший третьим хозяин соревнований Микито Тачизаки.

Самое интересное, что наш чемпион был фактически в полусонном состоянии. Когда журналисты стали задавать вопросы, то Ян сознался, что победа далась нелегко, потому что наша команда еще не отошла и от вымотавшего их чемпионата мира, который проходил в Австрии, и из которой они прилетели совсем недавно.

– Практически все силы оставили в Европе, ведь приоритет стоял на первенстве планеты. Плюс часовые пояса, восемь часов разницы тоже тяжело даются. Организм еще спит. Сервисмены отработали отлично. Лыжи очень хорошо работали. Тренерам большое спасибо за грамотные подсказки перед стрельбой и по трассе, – отметил он.

Конечно же, не обошлось и без вопросов о неприятной истории с австрийской полицией, которая подозревала наших спортсменов в употреблении запрещенных препаратов.

– Для меня эта история не забыта. У меня забрали все мои телефоны. Я до сих пор не могу полноценно общаться с семьей. Только это меня беспокоит. А так команда чиста, к нам претензий нет, – подчеркнул Ян.

А вот Василий Подкорытов посетовал на то, что от «золота» его отделил всего один промах.

– Стрелял сегодня довольно хорошо. Погодные условия не идеальные... Очень ветрено сегодня. Промахнулся последними выстрелами. Уже «ушел на трассу» как бы... и поэтому допустил ошибку. А ведь, судя по тренерским подсказкам, показал сегодня лучшее время хода на лыжах.

Отлично выступили в этот день и наши биатлонистки во главе с признанным лидером команды Галиной Вишневской. Она подтвердила свой класс, став победительницей в спринтерской гонке на 7,5 км. Допус­тив лишь один промах на двух огневых рубежах, завоевала «золото» с результатом 20:32.6 минуты, опередив на 24,2 секунды представительницу Китая, которая, особо отметим, закрыла все мишени. При этом «бронза» досталась еще одной казахстанке Алине Райковой, уступившей своей соотечественнице 50,6 секунды с одним промахом. Кстати, четвертое и пятое места также остались за нами. На этих позициях финишировали Дарья Усанова и Анна Кистанова. Обе спортсменки допустили по три промаха.

По словам Галины, гонка для нее сложилась удачно, хотя и был промах. Как и всей команде, ей очень не просто приходится адаптироваться после чемпионата мира. Хотя после Европы и неприятного скандала там, в Японии, она чувствует себя почти как дома, в Казахстане.

Спросили мы ее и в целом об уровне проходящих в Саппоро Игр.

– Все хорошо. Добрые люди. Плохих не встречали, сколько ездим. Что касается организации, то наши Универсиада и прошедшая в 2011 году Азиада намного выше по уровню организации. К тому же болельщиков в Японии очень мало.

Что касается истории с подозрением в употреблении допинга, то данная ситуация также выбила ее из колеи.

– Забрали телефоны и до сих не отдают. Спрашивается, где они и что с ними делают? Не понятно. Там есть личные данные, которые не касаются допинга. Мы чисты, никогда ничего не употребляли. Вообще не пойму, зачем это все делается. Представляете, задержали нас на восемь часов и под утро отпустили. Нормальные люди? Мы тогда ведь только с самолета вышли. В полицейский участок привезли, отпечатки пальцев снимали. Руки черные, не отмывались.

– А представители ВАДА (Всемирное антидопинговое агентсво – Прим. ред) были?

– Изначально их не было. Мы приехали в полицейский участок, потом уже появилось ВАДА, которое брало у нас анализ на допинг. Брали с нарушениями. Было много нарушений. Нам не принесли чистой воды, сказали из-под крана пейте воду. Переводчика изначально не было... В конце концов они же ничего не доказали! У нас смазчика из-за «Ношпы» забрали в полицейский участок. У меня из-за перелета горло заболело. Попросила сосульки обычные. Говорю, можно взять? Нет, отвечают, завтра, если все будет нормально. Говорю, у меня горло болит. Нет, завтра, я не могу дать тебе их... Смешно уже. Понимаю, допинг допингом, но леденцы-то при чем? Всякие неприятные мелочи...

А вот что рассказала о третьем месте Алина Райкова:

– Я довольна «бронзой». На Азиаде у меня цель была выиграть любую медаль – и я ее выиграла для своей страны. Может быть, где-то не так прошла, неправильно где-то технически подошла, но немного времени пусть пройдет, и я сделаю выводы и постараюсь их не допускать на следующих стартах.

Ну и отдельно хотелось бы рассказать о нашей лыжной гонщице Елене Колминой, которая принесла Казахстану уже третью награду Саппоро-2017. В этот раз героиня выиграла серебряную медаль в гонке на 5 км классическим стилем. Ее результат 15:02.8 минуты, что лишь на 6.7 секунды хуже, чем у чемпионки из Японии Юки Кабаяши.

– Расстроена, что не первая, – рассказала Коломина. – Разница между первым и вторым местом маленькая, значит, где-то не до конца выложилась. Но сделала все что могла. Вчерашний день отдыха мне пошел на пользу, потому что до этого были две гонки в тяжелых погодных условиях. При этом можно отметить, что как выпадает день отдыха, все отлично. А начинаются страрты – поднимается ветер и идет дождь, но мы к этому привыкли.

– У вас уже три медали, а не хочется ли большего?

– Да. Я хочу вернуться домой с «золотом» Азиады! Это будет наилучший вариант. Шансы и возможности для этого у нас есть.

Между тем нашим мужчинам-лыжникам вчера не хватило буквально мгновений, чтобы попасть в тройку призеров. Но как отмечает знаменосец Казахстана Елдос Ахмадиев, уже сегодня, когда будет командная гонка, мы реально можем рассчитывать на медаль. При этом борьба за «золото» должна вестись лишь между японцами и казахстанцами. У представителей Страны восходящего солнца есть два бесспорных фаворита, зато остальные выступают не очень. В то же время в нашей команде все четверо выступают стабильно, останавливаясь лишь в шаге от пьедестала.

В это же время в Саппоро завершилось 69-е заседание Исполнительного совета Олимпийского совета Азии (ОСА), участие в котором принял президент Национального олимпийского комитета Казахстана и вице-президент ОСА по Центрально-Азиатскому региону Тимур Кулибаев.

В ходе заседания были представлены отчеты о подготовке к двум следующим событиям, организатором которых выступает Олимпийский совет Азии: к 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях в сентябре нынешнего года в Ашхабаде (Туркменистан) и 18-м летним Азиатским играм в августе 2018-го в Джакарте и Палембанге (Индонезия).

Обращаясь к Исполнительному совету, президент Олимпийского совета Азии Шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах отметил возрастающую роль Азиатского континента в развитии зимних видов спорта в мировом масштабе. Он также выразил благодарность Национальным олимпийским комитетам – членам ОСА за приверженность и полную поддержку мирового антидопингового движения.

По словам Шейха Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха, большая честь вновь вернуться в прекрасный Саппоро и провести здесь зимние Азиатские игры. Он поблагодарил город за ведущую роль в развитии зимних видов спорта. Вслед за зимними Азиатскими играми 1986 и 1990 годов Азиада 2017 года стала третьей для самого крупного города острова Хоккайдо.

– Когда мы вышли с предложением создать зимние Азиатские игры, только семь Национальных олимпийских комитетов поддержали нас, – сказал он. – Теперь с нами две трети Азии и 32 национальных олимпийских комитета, включая команды Австралии и Новой Зеландии. За Азиадой-2017 в следующем году нас ждут зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхене, зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине. Это говорит о том, что зимние виды спорта демонстрируют стремительное развитие на всем Азиатском континенте.

К организации соревнований, конечно же, есть вопросы, но при этом надо отметить, что японцы очень вежливые, даже когда не могут помочь, то приложат все усилия, чтобы разрешить возникшую ситуацию. Азиаду они проводят не на совершенном, но вполне приемлемом уровне. И даже здесь есть чему у них поучиться. Мне, например, было интересно наблюдать за работой волонтеров – среди них очень много людей пенсионного возраста, кстати, даже есть волонтеры на инвалидных колясках. Это говорит об отношении к людям с ограниченными возможностями. Более того, на одном из мероприятий я наблюдал за работой дедушки-волонтера, который носил баллон с кислородом и трубками для воздуха, при этом он работал не где-нибудь в помещении, а на открытом воздухе... И здесь у меня возник вопрос: а смогли бы мы в данном случае поступить так же?

Материал подготовлен при поддержке Национального олимпийского комитета и ФНБ «Самрук-Казына»